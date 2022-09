Purkersdorfer Gastronomen: „Preise haben sich um 40 Prozent erhöht“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Aufgrund der aktuell immens steigenden Gas- und Energiekosten wird das Geld für einige Menschen in Österreich knapp. Viele wissen nicht, wie sie ihre Stromrechnungen am Ende des Monats bezahlen sollen. Die Situation bei den Gastronomen der Region fällt in dieser Angelegenheit unterschiedlich aus.

Während vom Dreimäderlhaus, das in Wolfsgraben zuhause ist, beteuert wird, dass alles gut und in Ordnung sei, sehen dies viele andere Gastronomen nicht so.

Nikodemus-Wirt Niki Neunteufel hat bereits auf die Preissteigerungen reagiert und die Speisekarte angepasst. Foto: Melanie Baumgartner

Die ländliche Hochramalpe in Gablitz liegt eingebettet im Wienerwald und ist ein ideales Ausflugsziel für Familien, das sich stets vieler Gäste erfreut. Nichtsdestotrotz erzählt der Gastrobesitzer der Hochramalpe Heinisch, dass es ihnen zwar aktuell noch nicht an Gästen fehle, sie jedoch einen großen Personalmangel zu verzeichnen hätten und die steigenden Preise das Geschäft beinahe unmöglich machten. „Im Moment halten wir die Preise noch, aber jetzt sind wir bald an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weitergeht“, klagt er und führt fort, dass das Geschäft während der Corona-Pandemie trotz der ständigen Schließungen der Gastronomie trotzdem weitergegangen sei, doch seit die Gas- und Strompreise so stark in die Höhe geschossen sind, sei es sehr schwer geworden. Die Menschen hätten im Supermarkt keine andere Wahl als ihre Lebensmittel zu den angegeben Preisen zu kaufen, da sie auf diese angewiesen sind. Einen Besuch beim Wirt kann man hingegen leichter einsparen. „Irgendwann ist der Zenit erreicht“, sagt der Gastronom.

Einkauf von Ölen und Fisch exorbitant teurer geworden

Auf das Erreichen des Zenits hofft auch Szene-Wirt Niki Neunteufel. Auch in seinem Lokal, dem Nikodemus in Purkersdorf, machen sich die Preissteigerungen deutlich bemerkbar. „Der Einkauf, von Ölen und Fisch, ist exorbitant teurer geworden. Die Preise haben sich in den vergangenen Monaten um 20 bis 40 Prozent erhöht“, schildert Neunteufel.

Er hat bereits reagiert und die Speisekarte an die Preissteigerungen angepasst. „Wir haben teure Produkte, wie hochpreisige Fische und Filetsteak von der Karte genommen und setzen mehr auf leistbare Produkte und mehr Gemüse vom Markt. Wir wollen unseren Gästen trotz allem einen schönen Abend ermöglichen“, sagt der Szene-Wirt. Seinen Beobachtungen nach kommen zwar nicht weniger Gäste, „sie konsumieren aber viel bewusster. Es wird schon viel mehr überlegt, ob sie eine Vorspeise oder nur zwei Hauptspeisen essen“, erzählt Neunteufel.

Neunteufel hofft auf gutes Spendenergebnis

Im November steht außerdem die große Licht-ins-Dunkel-Gala im Nikodemus an. Hier hofft Neunteufel, dass sich die Preissteigerungen nicht bemerkbar machen. „Ich bin optimistisch, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam mit den Firmen, die uns unterstützen, ein tolles Ergebnis zusammenbekommen werden“, sagt Neunteufel und verweist auf die vergangenen beiden Jahre. „Selbst im harten Lockdown konnten wir mit den Purkersdorfer Firmen 28.000 Euro an Spenden sammeln. Deshalb bin ich jetzt auch zuversichtlich.“

