Andreas Kirnberger bleibt Obmann im Teilbezirk Purkersdorf

„Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die weitere gemeinsame Arbeit für die Anliegen der regionalen Betriebe. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, verstärkt Veranstaltungsformate wie etwa Sommergespräche, eine Herbstveranstaltung des Teilbezirks und Betriebsbesuche wieder aufleben zu lassen“, sagt der wiedergewählte Obmann Andreas Kirnberger.

Der Purkersdorfer engagiert sich bereits seit 2012 im Wirtschaftsbund in unterschiedlichen Funktionen. Seit 2018 ist er Obmann-Stellvertreter der WB-Bezirksgruppe St. Pölten, seit 2019 Obmann des Teilbezirks Purkersdorf. Auch in der Wirtschaftskammer setzt er sich seit Jahren für die regionalen Unternehmen ein. Seit 2020 ist er zudem Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation.

„Herzliche Gratulation an Andreas Kirnberger zur Wiederwahl als Obmann der Wirtschaftsbund-Teilbezirksgruppe Purkersdorf. Wir wünschen ihm viel Erfolg für die kommenden Aufgaben und die gemeinsame Arbeit für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Teilbezirk“, gratulieren Wirtschaftsbund Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker und WBNÖ Direktor Harald Servus. „Wir bedanken uns an dieser Stelle auch für den engagierten Einsatz in den vergangenen Jahren“, so Ecker und Servus.

Zur Seite stehen ihm als Stellvertretung auch weiterhin Astrid Wessely, Alexander Brozek und Jürgen Sykora. Zudem wurden Thomas Kasper als Schriftführer, Michael Holzer als Finanzreferent, Ramazan Serttas als Organisationsreferent und Ingrid Spalt als Organisationsreferent-Stellvertreterin wiedergewählt. Als Finanzprüfer fungieren künftig Elisabeth Barisits und Thomas Bruckner.