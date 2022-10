Orgelbau im Wienerwald: WKNÖ-Auszeichnung für Pressbaumer

Gutes Kunsthandwerk und Musik sind eine wunderschöne Symbiose. Unter diesem Motto betreibt Robert Niemeczek seit 20 Jahren seinen Betrieb in Pressbaum und wurde von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet.

„Wir widmen uns sowohl dem Kirchenorgelbau als auch der Herstellung und Restaurierung von mechanischen Musikinstrumenten. Die Restaurierungen historischer Orgelteile und auch das Anfertigen neuer Teile werden in meiner Werkstatt in Pressbaum durchgeführt“, erklärt Niemeczek, der bereits einige Lehrlinge ausbilden konnte.

„Im Winter ist es in den Kirchen kalt, das muss man aushalten.“

Die restliche Zeit verbringen Niemeczek und seine zwei Orgelbaugesellinnen an diversen Einsatzorten. So wird in den Wintermonaten eine aus Graz stammende Orgel von Pressbaum nach Leipzig in die Hochschule für Musik und Theater transportiert und aufgebaut.

Für den Beruf des Orgelbauers sollte man neben technischem und musikalischem Verständnis auch Reiselust und eine gewisse Kälteunempfindlichkeit mitbringen. „Im Winter ist es in den Kirchen kalt, das muss man aushalten“, bestätigt Niemeczek.

2007 baute er in rund 3.800 Arbeitsstunden für die Pfarre Wolfsgraben eine neue Zwölf-Registerorgel. Mit dem Bau von Drehorgeln schuf sich Niemeczek ein zweites Standbein.

In seiner Freizeit ist er als Volksmusiker mit den „Musikkanten“ und den „Westbahn Boys“ unterwegs. „Wenn sich die tägliche Arbeit mit dem täglichen Leben kombiniert ist das ein guter Weg“, ist Niemeczek überzeugt.

