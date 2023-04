Europäisches Treffen zum Thema Arbeitspferde in Pressbaum

Drei Tage drehte sich am Wolfhof alles ums Pferd - genauer gesagt um das Arbeitspferd. Johann Brabec, Bio-Landwirt und zertifizierter Arbeitstierführer, fungierte bei der Generalversammlung des europäischen Dachverbandes FECTU als Gastgeber für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Mitgliedsländern.

Gemeinsam mit Wolfgang Ehmeier und Matthias Penner von ÖIPK organisierte Brabec das Programm und die Unterkünfte. Neben den fachlichen Diskussionen besuchten die Gäste aus der Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Litauen und Dänemark die Kaiserliche Wagenburg in Wien mit anschließender Fiakerfahrt in Schönbrunn. Bei der Betriebsführung am zweiten Standort in Rappoltenkirchen (Brabec Heimatort) zeigte der Bio-Landwirt zahlreiche historische Arbeitsgeräte und Hufeisen aus seiner Sammlung, unter anderem einen robusten aber leichtgängigen Pferdewagen der Firma Paternoster.

Der ÖPIK wurde als verbindende Organisation Österreichs Arbeitspferdeszene gegründet. Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit besteht darin, das Wissen rund um Rahmenbedingungen für das Arbeiten mit Pferden zu sammeln und zu verbessern, Gerätetechnik an heutige Standards anzugleichen, Unterweisung in praktischer Pferdearbeit, sowie in der Sicherung und Verbreitung von altem und neuem Arbeitspferde-Wissen.

