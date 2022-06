Auma Obama-Besuch im Wienerwald: „Ohne Wald kein Leben“

Werbung

„Ohne Bäume gibt es keinen Sauerstoff und ohne Sauerstoff gibt es kein Leben“, weiß Auma Obama, Autorin, Journalistin und Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Aktuell ist sie gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten im Wienerwald unterwegs. Und sie verfolgt dabei ein konkretes Ziel: die Wiederaufforstung in Kenia.

Dazu sind aktuell acht Frauen und vier Männer aus Kenia im Wienerwald, um sich im Zuge eines Wissensaustausches über den Wald der Zukunft sowie die Forstwirtschaft weiterzubilden.

Elke Büdenbender, Land- und Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Auma Obama, Doris Schmidauer und ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager mit der kenianischen Delegation im Wienerwald. Foto: ÖBf-Archiv/Frank Helmrich

Konkret erfahren sie von den Expertinnen und Experten der Bundesforste Wissenswertes zu den Themen Waldbau im Zeichen der Klimakrise, Aufforstung- und Baumsamenmanagement, nachhaltige Holznutzung, Naturschutz und ökologisches Landschaftsmanagement genauso wie Arbeitssicherheit und Zusammenarbeit in Agrargemeinschaften.

Das erlernte Wissen aus Theorie und Praxis wird in regelmäßigen Reflexionsrunden für waldbaulichen Planungen und praktische Anwendungen auf die regionalen Gegebenheiten in Kenia übertragen.

Den überwiegenden Teil ihres Aufenthaltes verbringen die Teilnehmenden in den Wäldern Niederösterreichs, wo sie bei Holzerntearbeiten mit modernster Technologie sowie bei Aufforstungen für klimafitte Wälder dabei sind, und Inputs zur Vermessung von Wald und Holz und zum Holzverkauf erhalten. Am Beispiel des Biosphärenparks Wienerwald erfahren sie außerdem, wie sich Natur, Gesellschaft und Wirtschaft bestmöglich ergänzen.

Jungen Menschen Perspektiven geben

Das Projektgebiet in Kenia, die Sauti Kuu Stiftung, mit der Auma Obama jungen Menschen Perspektiven geben und ein nachhaltiges Wachstum in den ländlichen Regionen Kenias fördern will, befindet sich in Siaya County in Kenia und umfasst rund 2.500 Quadratkilometer. Nur mehr zwei Prozent der Fläche sind mit Wald bedeckt, die Abholzung der Wälder ist in den vergangenen Jahren drastisch höher geworden.

Gemeinsam mit Familien in der Region wurde in einem Pilotprojekt bereits eine Initiative zur Wiederaufforstung gestartet. Ziel der ÖBf-Bildungsinitiative ist es, mit den Teilnehmenden des Programms eine langfristige Perspektive für die forstliche Bewirtschaftung ihrer Heimat zu entwickeln.

Zum Auftakt des Wald-Programms besuchte ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager gemeinsam mit Auma Obama, Norbert Totschnig (Land- und Forstwirtschaftsminister), Doris Schmidauer (Schirmherrin der Stiftung in Österreich und Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen) sowie Elke Büdenbender (Schirmherrin von Sauti Kuu in Deutschland und Ehefrau des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier) die zwölfköpfige Delegation bei ihrer Arbeit im Wald.

Nicht nur die Besucher waren begeistert, auch die Kenianer selbst. „Wir sind sehr froh und dankbar, hier sein zu können und so viel zu lernen“, sagten sie. Für Obama ist die Initiative eine Herzensangelegenheit. „Mir ist es ein Herzensanliegen, jungen Menschen in ländlichen Gebieten in Kenia Zukunftsaussichten zu geben. Dabei spielen Land- und Forstwirtschaft eine große Rolle.“

Die Weichen für die Zusammenarbeit mit Schmidauer hat sie an einem eher ungewöhnlichen Ort gelegt: beim Wiener Opernball. „Wir haben Auma Obama zum Opernball eingeladen. Sie hat mir von dem Projekt erzählt und ich war begeistert. Jetzt stehen wir hier“, schildert Schmidauer und ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, das lange vorbereitete Kooperationsprojekt zwischen der Sauti Kuu Stiftung und den Österreichischen Bundesforsten zu realisieren.“

Bundesminister Totschnig lobt die Initiative rund um Auma Obama. „Internationale Initiativen, wie die Stiftung von Auma Obama und der Wissenstransfer zwischen Österreich und Kenia, sind weitere Schritte in die richtige Richtung.“

