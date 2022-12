Gablitzer Lukeneder: Aus Blog wird Buch

Werbung

Wenn man das Naturhistorische Museum in Wien betritt, taucht man ein in eine Welt voll Marmor, polierten Parkettböden und Unmengen an Exponaten, die einem den Atem rauben. Riesige Saurierskelette stehen Schulter an Schulter mit Wollhaarmammut und der Stellerschen Seekuh.

Das neue Buch von Alexander Lukeneder, brandneu im Handel. Foto: Seifert Verlag

Unweit davon finden sich die berühmte Venus von Willendorf oder die riesige Meteoritensammlung. Wer dagegen in das berühmte Haus über den für Besucher gesperrten, mäßig einladenden Seiteneingang spaziert, sieht weniger Opulentes, aber kaum weniger Faszinierendes.

Es präsentiert sich einem jener Ort, an dem all das Wissen, das in den Prunksälen auf Hochglanz zu bewundern ist, gesammelt und aufbereitet wird: die Abteilungen des Hauses mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine dieser Abteilungen ist jene für Geologie und Paläontologie. Und hier, in einem riesigen Büro, übervoll mit unzähligen, Millionen Jahre alten Fundstücken und Büchern, arbeitet der Verfasser des so erfolgreichen NÖN-Wissenschafts-Blogs, der nun in Buchform das Licht der Welt erblickte, Alexander Lukeneder.

Die Fragen der eigenen Kinder als Ideengeber

Mehr als ein Jahr ist es nun her, dass dem Wahl-Gablitzer beim Kauf der Purkersdorfer-Ausgabe die Idee kam, dass es für die Leser vielleicht interessant wäre, mehr Informationen im wissenschaftlichen Bereich zu erhalten. Einige Treffen und Gespräche später war es soweit, die erste Kolumne „Über den Sinn von Winterreifen – Warum sie Leben retten können“ war gedruckt und ging online. Was folgte, waren nicht weniger als 51 weitere, leicht verständliche Texte, insgesamt nun also 52, die sich allesamt niederösterreichischen Spezialitäten zum Thema Natur und Wissen widmeten.

Inspiriert von den Fragen seiner beiden Kinder, setzte er sich auf oft sehr persönliche Art und Weise mit den Tücken eines Bio-Gartens, mit verschiedenen beeindruckenden Regionen Niederösterreichs, Fauna und Flora und technischen Besonderheiten auseinander. „Die Erdwissenschaften kommen dabei nicht zu oft vor, damit die Themen gemischt sind. Auch alle Bilder sind von mir. Ich feile, bis alles perfekt passt und versuche, meinen eigenen Stil zu bewahren“, blickt Paläontologe Alexander Lukeneder nicht ohne Stolz auf seinen wissenschaftlichen Ratgeber, wobei er aber auch nicht zu viel verraten will. „Denn manche Geheimnisse wollen gewahrt werden.“

Die Rückmeldungen auf die Kolumne waren durchwegs positiv. Was lag also näher, als die Ergebnisse eines Jahres harter Arbeit, die das wöchentliche Verfassen der Texte mit sich brachte, in Buchform herauszugeben. Mit dem Seifert Verlag und den NÖN an seiner Seite. Eine „farbenfrohe Liebeserklärung an unser wunderbares Bundesland“, wie der 51-Jährige im Vorwort zu seinem Werk mit dem Titel „Natur und Wissen“ selbst feststellt.

Der Weg ins Spitzenfeld der internationalen Wissenschaft scheint für Alexander Lukeneder, der in jungen Jahren ein begeisterter Fußballer in seiner Heimatstadt bei Vorwärts Steyr war und später, während der Universitätsjahre in Wien, leistungsmäßig Karate betrieb, vorbestimmt gewesen zu sein. Schon mit 10 Jahren wusste er, dass er Paläontologe werden wollte. Dieses Wissen um das Interesse von Kindern an Dinos und Fossilien ist es auch, die ihn heute dazu motiviert, als Young-Science-Botschafter aktiv zu sein und Schulen zu besuchen.

Im kommenden Jahr sollen es mindestens zehn sein. Mit Werkzeug und Fundstücken ausgestattet schafft er dabei unvergessliche Eindrücke und immer wieder auch abrupte Richtungswechsel bei den Berufswünschen der Jüngsten. Zusätzlich macht das Dinosaurier-Thema die Kinder empfänglich für aktuelle Herausforderungen, wie die Belastung der Umwelt und den Klimawandel.

Erstnachweis von Überresten des Pliosauriers

Neben seinen Projekten als Blogger, Buchautor und Botschafter ist Alexander Lukeneder aber vor allem eines: erfolgreicher und international anerkannter Wissenschaftler im Naturhistorischen Museum Wien. Diese Anerkennung hat er sich in langen Jahren harter Arbeit erworben, etwa als er 2018 einen nur 1,5 Zentimeter großen Pliosaurier-Zahn entdeckte, der vor über 130 Millionen Jahren in der unteren Kreidezeit abgelagert wurde. Eine wissenschaftliche Sensation.

Oder durch sein vom Land Niederösterreich und die Österreichische Akademie der Wissenschaften finanziertes, nun im Dezember auslaufendes Polzberg-Projekt, das sich mit der Karnischen Krise, einer der größten Umweltkatastrophen der Erdgeschichte, beschäftigt. Nach dem Auffinden von mehr als 5.000 Fossilien, über 100 Medienauftritten und weltweiten Meldungen dazu, gilt es nun aufzuarbeiten und zu analysieren.

Ein neues Projekt soll im Anschluss die Verortung der Karnischen Krise in größeren Maßstäben bringen und auch das Zusammenspiel von Beutetieren und Räubern genauer unter die Lupe nehmen, wobei an der Finanzierung noch gearbeitet wird. Und auch der beliebte Wissenschafts-Blog in den NÖN soll eine Fortsetzung finden. Die eingeschworene Fangemeinde wird auf jeden Fall „neugierig“ bleiben.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.