NÖN-Styleexpertin Martina Reuter: mit Ostereier-Kleid nach Köln

Passend zu Ostern hat sich NÖN-Styleexpertin Martina Reuter natürlich wieder ein extravagantes Outfit einfallen lassen: Ein Kleid aus Ostereiern und Ostergras. „470 bunte Eier wurden drauf genäht und das Oberteil besteht aus essbarem Ostergras - die Kreation wurde natürlich wie immer von der Purkersdorferin Mary Vebber genäht“, erzählt Martina Reuter, die ihr Outfit in der ORF-Sendung „Guten Morgen Österreich“ präsentiert hat.

Das Osterkleid trug die Purkersdorferin erstmals bei "Guten Morgen Österreich" im ORF. Foto: Reuter

Aber diesmal hat sie ihre Kreation nicht nur im österreichischen Fernsehen getragen - auch im deutschen Fernsehen hatte das „Eierkleid“ seinen großen Auftritt und zwar in der Sendung „Volles Haus“ auf Sat 1. „Ich habe das Kleid in einen Koffer gepackt, aber überall, wo ich es ausgepackt habe, lagen Gras und Eier. In Köln habe ich meine Osterspuren also hinterlassen“, lacht die Purkersdorferin, die jetzt auch regelmäßig bei „Volle Kanne“ mit ihren extravaganten Outfits zu sehen ist.

Ostern verbringt die NÖN-Styleexpertin übrigens in München. „Ich werde - wie immer - arbeiten“, sagt sie.

Martina Reuter war erstmals mit einem extravaganten Outfit auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Im Bild mit den Moderatoren Jochen Schropp und Jasmin Wagner (r.). Foto: Reuter

