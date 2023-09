Michael Wammerl sorgt für Sicherheit

Er ist behördlich konzessionierter Alarmanlagenerrichter. So lautet die Gewerbeberechtigung, mit der Michael Wammerl zahlreiche private Wohnungen und Häuser in unserer Region und Ostösterreich ebenso wie gewerbliche Betriebe mit speziellen Anforderungen sicherheitstechnisch ausstattet. Neben den dafür notwendigen technischen Ausbildungen hat er sich in einer spannenden Kombination auch akademisches Wissen angeeignet: Zwischen seinem zehnten und 20. Lebensjahr lebte er in Kalifornien nahe San Francisco und studierte dort nach der High School zwei Semester Management mit Schwerpunkt Marketing.

Wieder zurück in Österreich folgten einige Semester Betriebswirtschaft an der Webster University. Einen Abschluss erwarb er in Salzburg am Institut für Management in Kooperation mit der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität. Derzeit arbeitet der 49-jährige, zweifache Familienvater in seiner Freizeit an seinem Master an der Donau-Uni, „wo ich Security and Safety Management studiere und mir zusätzliches umfangreiches Wissen etwa in den Bereichen Risikomanagement, Arbeitsschutz oder Cybersecurity aneigne“, erzählt Wammerl im Gespräch mit der NÖN. Damit möchte er seine Firma, die derzeit drei Techniker sowie eine Assistentin beschäftigt, um das Portfolio Consulting erweitern und künftig auch im Bereich Sicherheitsberatung und Erstellung von Sicherheitskonzepten verstärkt tätig sein.

Lernen und lehren

Nicht nur das lebenslange Lernen hat der in Neulengbach wohnende Geschäftsinhaber verinnerlicht, der seinen Firmensitz im Wirtschaftspark Wolfsgraben sowie einen Schauraum am Purkersdorfer Hauptplatz hat. Er liebt es auch zu lehren und sein umfangreiches Wissen zu vermitteln. Als Teil des Teams, das österreichweit Präventionsbeamtinnen und -beamte der Polizei ausbildet, ist er als Vortragender im Bereich Alarmanlagen und Alarmsysteme tätig. Und auch der ORF greift immer wieder auf seine Expertise zurück und lädt ihn als Fachmann und Berater für Infos und Tipps ins Studio ein.

Das Familienunternehmen hat er gemeinsam mit seinem Vater aufgebaut und beide Elternteile unterstützen ihn auch heute noch. Beim Firmennamen suchte der in seiner Freizeit gerne Padel-Tennis Spielende Originelles: „Heimdall ist in der nordischen Mythologie der Sohn von Göttervater Odin. Er ist der Wächter der Brücke zwischen Götter- und Menschenwelt, der den Zutritt sowie das Kommen und Gehen überwacht. Und wir suchten einen Namen, der mit Schutz und Wächtertum zu tun hat, mein Vater hatte dann die Idee mit Heimdall“, erläutert Wammerl launig. So werden mit den aktiven Schutzeinrichtungen unter symbolträchtigem Namen nicht nur private Neubauten ausgerüstet oder ältere nachgerüstet, neben Firmen zählen auch Behörden oder öffentliche Einrichtungen zum Kundenkreis Wammerls. Diese betreut er mit Planung, Errichtung und Servicierung von Alarmanlagen, Videoüberwachungs- und Zutrittskontrollsystemen.

Förderung durch das Land

Ob kleine Wohnungen oder große Villen: „Zumindest bis Jahresende gibt es noch eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Einbau von Alarmanlagen durch Private“, lässt der Heimdall-Chef wissen. Und weiter: „Das Land übernimmt 30 Prozent der Kosten, maximal werden jedoch 1.000 Euro zugeschossen.“ Auch Wartung und Service für Fremdanlagen bietet er durch sein großes Netzwerk an Partnerfirmen im Bereich Hersteller und Errichter an. Viele Kooperationen mit Elektrotechnikbetrieben bestehen, deren Gesamtpakete er durch den sicherheitstechnischen Beitrag verstärkt.

„Herausfordernd sind etwa die Werteschutzanlagen für Juweliere durch versicherungstechnisch sehr strenge Auflagen und hohe Summen, die Überfallsgefahr sowie eine spezielle Hardware und Installation“, berichtet Wammerl weiters.

Gefragt ist er quer durch alle Branchen, vor allem, weil sein Unternehmen rasch und flexibel auf Kundenanfragen reagieren kann. So weiß Christian Ortner, der seit Mai einen Großhandel für Optikerbedarf in der Purkersdorfer Deutschwaldstraße betreibt, zu berichten: „Wir waren in einer Notlage, da die Versicherung die Deckung des hohen Warenwerts verweigerte. Das wurde uns zur Kenntnis gebracht, als wir bereits beim Einräumen der Lagerware waren. Michael Wammerl half uns bereits am nächsten Tag.“ Und auch Bauunternehmer Claus Rechberger aus Purkersdorf weiß um den immer größer werdenden Bedarf an professioneller Sicherheitstechnik: „Michael ist nicht nur fachlich kompetent und strukturiert sowie kunden- und lösungsorientiert, sondern auch stets gut gelaunt.“