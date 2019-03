Kaum eine Gemeinde in Niederösterreich hielt in den letzten Jahren so viele Wahlen und Volksbefragungen ab, wie die Gemeinde Wolfsgraben. Neben den herkömmlichen Wahlen des Bundespräsidenten, des Nationalrats und Landtags schritten die Wolfsgrabener bereits 2016 zusätzlich zur Wahlurne. Damals wurden die Wahlberechtigten zu dem Verbleib des Gemeindeamtes an alter Stelle in der Hauptstraße 54 bis 56 befragt. Nun wurde im Gemeinderat eine weitere Bürgerbefragung angeordnet.

Der Verein Dorferneuerung Wolfsgraben führte im Jänner eine Unterschriftenaktion durch. Durch diese Initiative sammelte er eine Willensbekundung von 264 Wahlberechtigten. Da das mehr als zehn Prozent entspricht, muss der Gemeinderat eine Befragung anordnen. Der genaue Wortlaut der Befragung: „Soll am vormaligen Standort des Gemeindeamtes Hauptstraße 54 bis 56 ein Dorfzentrum mit Gemeindeamt und Wohnungen, entsprechend dem Siegerprojekt der Masterplanstudie, vorgestellt der Bevölkerung im Jänner 2017, entstehen?“

Über den Termin wurde in der Gemeinderatssitzung noch heftig debattiert. Bürgermeisterin Claudia Bock versprach die Ausschreibung der Bürgerbefragung am ehestmöglichen Termin zu machen. Sechs Wochen danach könne für einen Zeitraum von vier Wochen die Befragung durchgeführt werden. „Die Wahl des Termins obliegt, laut Gemeindeordnung NÖ, der Bürgermeisterin“, rief Vizebürgermeister Christian Trojer in Erinnerung. Das würde einen Zeitraum von 14. April bis 5. Mai bedeuten.

„Ich muss ausschreiben, die Fristen mit Bediensteten durchgehen und schauen, dass auch genug Personal da ist.“ Bürgermeisterin Claudia Bock zur Findung des Termins der Bürgerbefragung

Dies wollte die Oppostion nicht ganz wahrhaben und wollte einen Antrag einbringen, wonach die Wahl entweder am 28. April oder 5. Mai stattfinden soll. „Vorher sind Osterferien, und da werden nicht alle da sein und wir wollen eine möglichst hohe Beteiligung“, argumentierte Josef Pranke von der Liste Aktives Wolfsgraben.

Darauf wollte sich Bürgermeisterin Claudia Bock nicht festlegen: „Ich muss ausschreiben, die Fristen mit Bediensteten durchgehen und schauen, dass auch genug Personal da ist.“ Sie müsse obendrein die Gemeindewahlbehörde konstituieren und das Wählerverzeichnis müsse aufgelegt werden.

Am Montag kündigte Claudia Bock dann die Ausschreibung der Bürgerbefragung für 28. April an.

Doch damit war das Thema „Gemeindeamt“ in der Gemeinderatssitzung noch lange nicht ausgestanden. Die Opposition warf Bürgermeisterin Claudia Bock Täuschung des Gemeinderates in der Sitzung des vergangenen Juni vor. „Sie haben uns damals falsche Zahlen vorgelegt. Ob das absichtlich war oder unabsichtlich, muss man noch herausfinden“, erläutert Pranke.

Zank um Berechnung von Mietvarianten

Laut einer Berechnung von Alfred Apl (Aktives Wolfsgraben) würde eine Miete in einem neuen Gemeindeamt in der Hauptstraße 54 bis 56 sogar billiger sein als eine Miete im Wirtschaftspark. „Sie haben die Betriebskosten nicht berücksichtigt“, so Apl. Bock kontert: „Das sind die Zahlen, wie sie mir vom Bauträger vorgelegt wurden. Und die waren damals aus meiner Sicht in Ordnung.“

Auf NÖN-Anfrage sicherte sie aber zu, dass sie sich das Rechenwerk noch einmal genau anschauen werde. „Eines ist uns aber gleich aufgefallen. Bei der Berechnung von Herrn Apl hat die Umsatzsteuer gefehlt“, so Bock.