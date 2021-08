ÖVP-Bürgermeisterin Claudia Bock spricht im NÖN-Sommergespräch über die Corona-Pandemie und bevorstehende Projekte.

NÖN: Wie haben Sie als Ortschefin die vergangenen Monate erlebt?

Claudia Bock: Extrem anstrengend. Viele Änderungen sind auf uns zugekommen. Die ganzen Videokonferenzen zum Beispiel und die Homeoffice-Lösungen, damit wir zumindest durchgehend ohne Probleme auskommen. Es gab auch sehr viel mehr Telefonate, weil die persönliche Begegnung nicht möglich war.

Gibt es positive Aspekte, die Sie aus der Krise mitnehmen?

Bock: Sehr fein war etwa, dass sich spontan eine Gruppe von Menschen gefunden hat, die für Leute, die nicht so mobil sind, einkaufen gehen. Die Leute haben einzelne Straßenzüge übernommen und dort ihre Telefonnummern ausgeteilt.

Positiv war auch, dass die Menschen seitdem mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Diese Rücksichtnahme und gegenseitige Unterstützung ist sicher ein positiver Aspekt.

Wie war generell bisher die Corona-Lage in der Gemeinde?

Bock: Wir haben in Summe seit Beginn der Pandemie 73 Fälle bei 1.700 Einwohnern und 400 Zweitwohnsitzern.

Was konnten Sie bei dem kürzlich stattgefundenen Bürgermeisterinnentreffen mitnehmen?

Bock: Es ist immer fein, sich mit den Kolleginnen auszutauschen und sich gegenseitig Kraft und Mut zu geben. Diese Treffen sind eine Kraftquelle. Ich konnte mit einer Kollegin noch einmal über deren Tagesbetreuungseinrichtung für teilweise demente Personen und ein Demenz-Café sprechen, weil das auch für uns in der Kleinregion ein Thema ist. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie sie den Transport organisieren. Man kann dann immer im direkten Gespräch das eine oder andere erfragen.

Das gemeinsame Wertstoffsammelzentrum mit Tullnerbach und Pressbaum wurde vergangenes Jahr eröffnet. Wie läuft hier der Betrieb?

Bock: Das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Lediglich bei den Betrieben gibt es Probleme. Sie beklagen, dass sie teilweise nur am Freitagnachmittag entsorgen können – das ist zeitweise einfach zu wenig. Ich habe im Kontrollausschuss noch einmal darauf hingewiesen. Vielleicht wird eine Lösung gefunden, damit die Betriebe ihre Kartons öfter im Wertstoffsammelzentrum abliefern können.

Grundsätzlich bin ich aber sehr froh, dass wir dieses Wertstoffsammelzentrum haben. Ich habe auch noch keinerlei Klagen aus der Bevölkerung gehört.

Das Zutrittssystem mittels E-Card stand ja anfangs heftig in der Kritik. Hat sich die Aufregung mittlerweile gelegt?

Bock: Die Bürger nehmen das an und wir haben eigentlich keinerlei Schwierigkeiten. Dass der Zutritt mittels E-Card erfolgen soll, war damals schon auf Schiene. Wir hatten auch überhaupt keinen Einfluss darauf. Das wurde im Vorfeld von einer Gruppe von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern entschieden.

Wie ist der aktuelle Stand in Bezug auf das neue Ortszentrum?

Bock: Da gibt es im Moment Gespräche mit der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp, in die der Kommunalausschuss-Vorsitzende Christian Lautner sehr eingebunden ist. Wir versuchen jetzt einmal, Kostenschätzungen zu bekommen, was ein Gemeindeamt in der Größe kosten würde. Wir werden schauen, wie wir das hinbekommen. Ein großes Problem ist auch, dass der Pächter vom Dreimäderlhaus aufhört. Wir versuchen als Gemeinde, eine Gastwirtschaft oder etwas in der Form im Ortszentrum zu erhalten. Es wäre natürlich ein Jammer, wenn wir im Zentrum keine Gastwirtschaft anbieten könnten.

Gibt es aktuelle Pläne zum Ortszentrum?

Bock: Pläne gibt es schon lange, und die sind sicher noch aktuell. Es ist die Diskussion entstanden, ob wir überhaupt ein neues Gemeindeamt brauchen, wenn wir hier gut eingemietet sind. Man muss auch dazu sagen, wenn wir hier rausgehen, steht eine sehr große Fläche leer. Steht sich das dafür oder nicht – das sind dann immer die Dinge, die man abwägen muss. Aber der Wille zu bauen, ist vorhanden und Pläne sind vorhanden. Wichtig für uns sind in diesem Zusammenhang auf alle Fälle die Wohnungen, die entstehen müssten. Wir haben sonst keine Möglichkeit, Wohnbau zu errichten.

Gibt es schon einen Zeitplan?

Bock: Nein, den gibt es noch nicht. Die Gespräche mit Arthur Krupp sind jetzt einmal aufgenommen worden und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht.

Welche Projekte sind für dieses Jahr noch geplant?

Bock: Wir sind jetzt der Aktion „Gemeinde 21“ beigetreten. Im Zuge dessen hatten wir bereits ein Vorgespräch mit unserem Betreuer und konnten auch bereits einen groben Fahrplan festlegen. Das ist sicher eine gute Geschichte, um hier vielleicht noch intensiver an Projekte heranzugehen. Konkretes haben wir aber noch nicht festgelegt.

Allerdings haben wir zurzeit einige Projekte laufen, die bereits bewilligt sind. Die Verlängerung des Radwegs von der Liesinger Straße bis zur Wehrer Straße wird im Herbst erfolgen. Auch die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.