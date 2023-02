Christian Lautner ist neuer Vizebürgermeister

Umbruch in der ÖVP Wolfsgraben. Der Rücktritt von Vizebürgermeister Christian Trojer (die NÖN berichtete) hat eine Rücktrittswelle ausgelöst. Neben Trojer haben auch Kurt Louda, Gertrude Krejci und Birgit Wiltschnig ihre Gemeinderatsmandate zurückgelegt. Louda ist sogar aus der ÖVP ausgetreten.

Louda war für mehr als drei Jahre Mandatar in Wolfsgraben. Nach dem Rücktritt Trojers verzichtete er auf seinen Sitz in der VP-Fraktion im Gemeinderat. Als Grund nannte Louda eine unterschiedliche Auffassung zum Weg der Parteifraktion. Krejci will allerdings in Partei und auf ÖVP-Liste bleiben.

Bürgermeisterin Claudia Bock mit Vizebürgermeister Christian Lautner nach der Wahl. Foto: Markus Huebmer

Geschäftsführende Gemeinderätin Sabine Lechner hat außerdem ihren Vorsitz im Familien-Ausschuss zurückgelegt. Sie betont allerdings: „Dieser Schritt war aufgrund eines Jobwechsels länger geplant, ich bleibe im Ausschuss.“

Alle geschlossen für Christian Lautner

In der Sitzung am Montag kurz vor Redaktionsschluss erfolgten einige Nachbesetzungen – mit Spannung wurde die Wahl zum Vizebürgermeister erwartet. Der Wahlvorschlag lautete auf Christian Lautner. 17 Mandatare waren anwesend (die zurückgetretenen Gemeinderätinnen Gertrude Krejci und Birgit Wiltschnig von der ÖVP fehlten). Alle 17 abgegebenen Stimmen entfielen auf Christian Lautner, somit ist klar, dass auch die Opposition den neuen Vizebürgermeister unterstützt.

Wolfgang Pettighofer ist neu im Vorstand. Foto: Markus Huebmer

Vor der Sitzung wurden Andreas Hochmuth und Christian Rothbauer noch als neue Gemeinderäte angelobt. Außerdem wurde Wolfgang Pettighofer einstimmig in den Gemeindevorstand gewählt.

Die zwei freien Mandate in der ÖVP-Fraktion sollen voraussichtlich bis Ende dieser Woche nachbesetzt werden. Die Teamänderung habe keine Auswirkungen auf die Arbeit in der Gemeinde, welche zügig und ordentlich fortgeführt werde, erklärte Bürgermeisterin Claudia Bock.

