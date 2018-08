„Für mich war es schon immer klar, dass ich das machen will“, erzählt Ida Golda, ein Lächeln ziert dabei ihr Gesicht. Die junge Schauspielerin ist im Heimbautal in Wolfsgraben aufgewachsen und studiert seit 2016 an der Schauspielschule Krauss in Wien. „Ich wusste, dass das kein einfacher Weg ist, aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich das Schauspielen liebe.“

Schon im Kindergarten hat sie geschauspielert, und auch in der Volksschule war sie bei verschiedenen Theaterstücken und Musicals dabei. Im Jahr 2008 spielte sie sogar bei der Aufführung anlässlich des 475-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Wolfsgraben mit.

„Meine Eltern waren tatsächlich immer schon mein großes Vorbild. Das klingt sehr kitschig, aber es ist so“, erzählt sie schmunzelnd.

„Auf der Bühne gibt es natürlich immer wieder peinliche Momente“, weiß Ida Golda, „bei der Premiere von einem Stück mussten wir ein Lied singen und ich habe genau in die Pause hineingesungen. Das war mir damals furchtbar unangenehm, aber nur, weil ich in solchen Sachen so perfektionistisch bin, da ist man bei Fehlern einfach enttäuscht.“ Ihre Mutter Astrid Golda, die selbst als Schauspielerin und Sängerin auf zahlreichen Bühnen steht, stimmt dem zu: „Ich habe auch unendlich viele peinliche Momente in meinem Leben auf der Bühne gehabt, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Ich habe zum Beispiel kaum eine Vorstellung ohne Texthänger, die gehören bei mir einfach dazu.“

Neben den unangenehmen Situationen gibt es auch Erlebnisse, die für immer in Erinnerung bleiben. So erzählt Astrid Golda von einem Auftritt in der ausverkauften Stadthalle, bei dem sie gesungen hat: „Da waren etwa 10.000 Leute, das war ein Gänsehautmoment.“

Oliver Huether, der Vater von Ida Golda, ist ebenso als Schauspieler tätig. Er spielt seit über 10 Jahren im Theater in der Josefstadt und wird auch nächste Saison dort zu sehen sein. „Sobald man auf der Bühne steht, muss man einfach zu 100 Prozent präsent sein. Wenn man 40 Grad Fieber hat, muss man halt mit 40 Grad Fieber spielen“, erzählt er aus Erfahrung. Ida Golda ergänzt dazu: „Aber während des Auftritts fällt einem die Krankheit nicht mehr auf, das ist das Adrenalin.“

Lampenfieber ist immer Thema

Selbst nach jahrelanger Schauspielerfahrung ist Lampenfieber bei Oliver Huether ein Thema, das resultiert aber seiner Meinung nach aus der Angst zu versagen. „Aber Lampenfieber ist eine durchaus positive Kraft, wenn man damit umzugehen weiß. Sie gibt einem den nötigen Fokus“, erzählt er.

Astrid Golda hat zuletzt zwei Solo CDs rausgebracht, ist auch auf der Tschauner Bühne und ab Herbst wieder bei „Dinner and Crime“ in Wien zu sehen. Ida Golda hat sehr gerne im Volx Margarethen bei dem Stück „Concord Floral“ mitgespielt, das unter anderem für den „Stella Award“ nominiert wurde, mit ihrer Mutter steht sie auch auf der Tschauner Bühne, wo sie ihre Tochter spielt. Außerdem ist sie bei der neuen Puls 4 online Serie „Zett“ zu sehen, einer Jugendserie über die Generation Z, die für das New York Television Festival nominiert wurde. „Ich wurde sogar schon ein paar Mal auf der Straße angesprochen. Das war richtig cool“, schwärmt Ida Golda.

Vor 15 Jahren ist die Familie nach Wolfsgraben gezogen. „In Wolfsgraben zu Hause zu sein ist, wie ständig Urlaub zu haben“, erzählt Astrid Golda, auch Ida Golda genießt das: „Ich weiß das sehr zu schätzen, die Ruhe, die Natur, das Tempo ist auch ganz anders, so verlangsamt. Man hat irgendwie mehr Zeit und Raum.“ Das Leben in Wolfsgraben bezeichnet sie als familiär: „Man kennt sich und man respektiert sich.“