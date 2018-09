Seit vier Jahren betreiben Karina und Daniel Fasch eine Kaffeerösterei in Wolfsgraben. „Wir haben unsere Leidenschaft mit dem Unternehmertum verbunden“, berichtet Daniel Fasch. Vorerst sei es nur Hobby gewesen, daraus wurde eine Leidenschaft und aus dieser Leidenschaft für hochwertigen Kaffee heraus sei dann das eigene Unternehmen entstanden.

Aus Hobby wurde eine wahre Leidenschaft

Zu seinem 30. Geburtstag schenkten ihm Freunde eine Espressomaschine, dieses Geschenk hat auch zur Weiterentwicklung beigetragen, ebenso wie die Tatsache, dass sich bei den Fasch’s Zwillinge einstellten.

„Das war dann die Initialzündung zur Selbstständigkeit, weil Kleinkinderbetreuung und Unternehmertum besser zu vereinbaren sind“, berichtet der Jungunternehmer. Er selbst arbeitet nebenberuflich im eigenen Betrieb, hauptberuflich ist er in einem Großunternehmen angestellt. Vor vier Jahren wurde das ehemalige Wolfsgrabener Hallenbad mit viel Einsatz und Mühe zu einer Röstmanufaktur um- und ausgebaut.

„Beim Kaffee verhält es sich wie bei Toastbrot, zu viel getoastet schmeckt bitter“ Daniel Fasch über die Kunst des Kaffeeröstens

„Wir haben sehr gute und internationale Röster nach Wolfsgraben geholt, um uns beim Aufbau zu helfen, von Anbeginn war es uns immens wichtig, sehr gute Qualität zu erzeugen“, berichtet Daniel Fasch. Bei Alphacoffee ist vor allem auch die Frische des Kaffees Thema: „Die Bohnen werden frisch geliefert, wir rösten die Bohnen in kleinen Mengen in Handarbeit, sehr schonend und daher sehr lange. Wir rösten auch nicht sehr dunkel“, berichtet Daniel Fasch. Schließlich seien Kaffeebohnen die Kerne der Kaffeekirsche und das dürfe man ruhig auch schmecken. „Beim Kaffee verhält es sich wie bei Toastbrot, zu viel getoastet schmeckt bitter“, erklärt der Fachmann.

„Derzeit beziehen wir die frischen Bohnen aus Guatemala, Burundi, Äthiopien und Kenia“

„Im Laufe des Jahres ändert sich das Herkunftsland der Kaffeebohnen: „Derzeit beziehen wir die frischen Bohnen aus Guatemala, Burundi, Äthiopien und Kenia“, erzählt der Kaffeeröster. Jede einzelne Sorte kommt von einem Bauern, es werde nichts gemischt, und besonders wichtig ist, dass die Lieferbeziehungen langfristig sind. „Es geht uns darum, die Qualität und den Preis für die Kaffeebauern zu heben“, schildert Daniel Fasch, „wir verfolgen das Ziel, dass jeder das machen soll, was er besonders gut kann.“

Kaffee aus Kenia gehöre zu den sehr bekannten, besten und auch teuren Kaffees, so Fasch und er weiß: „Unser Rohkaffeehändler hat mit den kenianischen Bauern ein Konzept mit Direktvermarktung aufgebaut, daraus entstehen besonders tolle Qualitäten.“

Kaffee als Grundlage für Nachhaltigkeit

Sowohl Daniel Fasch als auch Karina Fasch haben Betriebswirtschaft studiert, beiden ist es wichtig, dass beim Kaffeerösterprojekt alle profitieren können: „Das Rohprodukt kommt aus Entwicklungsländern. Für die Bauern vor Ort entsteht eine neue Existenzgrundlage, wir fördern die Bevölkerung ganz ohne Spenden, diese Nachhaltigkeit gefällt uns sehr gut.“

Vertrieben wird Kaffee aus der Alphacoffee Röstmanufaktur Wolfsgraben in mehreren Schienen, privat, in der Gastronomie und für Büros. Ziel der beiden Jungunternehmer ist es, die Menschen dazu zu bringen, nicht nur Kaffee zu trinken, sondern dabei auf Land, Region und Kaffeefarmen Bedacht zu nehmen, so wie beim Wein. Daniel Fasch: „Früher hat man nur Rot- oder Weißwein konsumiert, heute trinkt man Wein von gewisser Rebsorte und vom bestimmten Winzer.“