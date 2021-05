Fast genau ein Jahr haben Roman Embacher und Andreas Budin alias Kreis.U.Quer an ihrem Debütalbum „Wegweiser“ gearbeitet. Am Freitag, 28. Mai, ist es erstmals für die Öffentlichkeit erhältlich. „Das letzte Jahr war intensiv, kreativ und spannend. Umso mehr freuen wir uns, endlich unser erstes Album präsentieren zu können“, blicken die beiden Musiker dem Release-Datum kommenden Freitag aufgeregt entgegen.

Der Titel „Wegweiser“ hat für Embacher, der in Wolfsgraben wohnt, und Budin eine besondere Bedeutung. „Die CD war für uns wie ein Wegweiser, wo wir mit unserer Musik hinwollen und in welche Richtung unsere Musik gehen soll. Dafür steht eigentlich auch der Bandname Kreis.U.Quer“, erzählt Embacher.

Dabei haben sie sich nicht auf eine spezielle Musikrichtung fixiert, wie Budin erklärt. „Wir bedienen uns eigentlich verschiedener Musikrichtungen und machen das, was uns Spaß macht. Dabei bleiben wir uns aber immer treu.“

Generell lässt sich der Musikstil von Kreis.U.Quer als Pop/Rock mit Einflüssen aus anderen Musikrichtungen beschreiben. „Auf dem Album ist zum Beispiel ein Song mit spanischem Flair und Tango-Teil, aber es gibt auch Lieder mit Reggae-Elementen“, schildern die beiden Künstler.

Hörer in Situationen des Lebens begleiten

Die unterschiedlichen musikalischen Einflüsse sollen zudem das Ziel verfolgen, die Zuhörer in unterschiedlichsten Lebenssituationen zu begleiten. „Die Lieder handeln zum Teil von Geschehnissen, die wir in unserem Leben schon erlebt haben. Dies möchten wir zum Ausdruck bringen und unter anderem auch die Menschen abholen, die vielleicht schon einmal in der gleichen Situation waren“, sagt Embacher.

Gleichzeitig mit dem Erscheinen des Albums veröffentlichen die beiden ihre neue Single „Man lebt nur einmal“ mit dazugehörigem Musikvideo. Grundsätzlich schreiben die beiden all ihre Songs selbst. „Man lebt nur einmal“ stammt allerdings aus der Feder des Gablitzer Produzenten und Musikers Dominik Landolt.

„Dominik hat den Song für uns geschrieben und gemeint, dass der perfekt zu uns passt“, erzählt Budin. Embacher setzt fort: „Das Lied handelt davon, dass man zu zweit mehr Spaß hat als allein. Man soll das Leben genießen, denn man lebt nur einmal. Diese Lebenseinstellung teilen wir beide auch.“

Das Gefühl der Lebensfreude wird den Zuhörern beziehungsweise Zusehern auch im Video vermittelt. „Wir haben unsere Fans dazu aufgerufen, uns Videos zu schicken, in denen sie gerade Spaß haben. Diese haben wir in unserem Musikvideo eingebaut. Unseren Part haben wir in der Surf- und Segelschule an der alten Donau gedreht“, erzählt Budin.

Erscheinen werden Album und Single kommenden Freitag, 28. Mai. Erhältlich ist die CD auf der Homepage der Band unter www.kreisundquer.com/online-store oder persönlich bei Roman Embacher und Andreas Budin.

Tour für Sommer und Herbst geplant

Für Sommer und Herbst 2021 haben Kreis.U.Quer eine Album-Release-Tour geplant.

„Wir möchten das Album einer breiten Öffentlichkeit im Zuge einer Tour präsentieren. Dabei möchten wir wieder schöne Momente mit unseren Zuhörern erleben“, freuen sich die Künstler bereits wieder darauf, auf der Bühne zu stehen. „Konzertanfragen, sehr gerne auch aus der Region, nehmen wir unter kreisunquer@gmail.com entgegen“, hofft Embacher auf viele Mails.