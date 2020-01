Die Grünen Wolfsgraben möchten nach der Gemeinderatswahl nicht mehr in Opposition sein:. „Unser Ziel ist, die Mehrheit der ÖVP zu brechen“, sagt Listenerste Kerstin Schneiderbauer. Insgesamt kandidieren 34 Personen auf der Wahlliste der Grünen, derzeit haben sie drei Mandate. Die Liste ist zu 50 Prozent weiblich, die Kandidaten sind zwischen 21 und 78 Jahre alt und kommen aus unterschiedlichsten Branchen und Berufen.

Unternehmensberaterin Kerstin Schneiderbauer führt die Grünen in die Wahl. Auf den Plätzen zwei und drei kandidieren die Gemeinderäte Christoph Strickner und Roland Frey. Christoph Strickner ist Entwickler von Hard- und Software. Roland Frey lebt im Heimbautal. Ihm folgt auf Listenplatz vier Renate Süß, die besonders die Interessen der Sportler vertreten möchte. Der Linienpilot und Fluglehrer Michael Schinwald wird gefolgt von Gründungsmitglied Gabriele Hollinek auf Platz 6. Transparenz in der Gemeinde und das geplante Ortszentrum mit Rathausneubau stehen ganz oben auf der Grünen-Agenda.

Im Bereich Familie und Soziales möchte die Partei die leistbare Kinderbetreuung und die Ferienbetreuung vorantreiben. Die Grünen stehen zudem für bedarfsgerechte Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs und weitere Investition in Geh- und Radwege. Für das Heimbautal fordern sie eine bessere Anbindung, die Aufwertung des Spielplatzes und die Schaffung eines Gemeinschaftsraumes. Im Programm steht außerdem, dass alle Gemeindetätigkeiten auf ihre Klima- und Umweltverträglichkeit geprüft werden sollten. Unter anderem sollen erneuerbare Energien gefördert werden.

Am Freitag, 10. Jänner, 17 Uhr, laden die Grünen Wolfsgraben in die Wehrerstraße, am Sonntag, 12. Jänner, 17 Uhr, auf den Spielplatz im Heimbautal zum Wahlpunsch.