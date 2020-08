„Unsere zutraulichen Kamele Max und Moritz genießen ihren neuen Sandplatz in vollen Zügen“, berichtet Tierparkleiterin Gabriele Wodak erfreut. 16 Tonnen Beachvolleyballsand wurden verwendet, um den Kamelsandplatz wieder in Schuss zu bringen.

Jutta Kirchner Tierparkleiterin Gabriele Wodak trainiert die Kamele im Tierrefugium.

Die Tiere haben ihre neue Wohlfühloase sogleich in Besitz genommen und liegen stundenlang im neuen, weichen Sand. Sie wälzen sich nach Herzenslust, um ihr weiches Fell zu reinigen. „Man sieht ihnen richtig an, wie sie es genießen“, beobachtet Gabriele Wodak ihre großen Schützlinge.

Rübenschnitzel und Mineralstoffmix

Schon jetzt beginnen die Kamele ihr Winterfell anzusetzen, das dann im Winter richtig dick und flauschig warm wird.

„Wir versorgen unsere Wüstenschiffe das ganze Jahr über mit einer speziellen Mineralstoffmischung, die eigens für Kamele hergestellt wird, damit sie mit dem Haarwechsel gut zurechtkommen. Unsere Kamele bekommen zweimal täglich eingeweichte Rübenschnitzel, ernähren sich aber vorwiegend von Heu, Gras und Blättern“, erklärt Gabriele Wodak.

Wüstenschiffe lieben eisige Temperaturen

Regelmäßiges Training als sinnvolle Beschäftigung für die Tiere und um uns den Umgang zu erleichtern muss natürlich auch sein. Max und Moritz legen sich auf Kommando hin und stehen auch auf Kommando wieder auf. Dank positiver Bestätigung mit dem Clicker gehen sie auch problemlos in ihren Behandlungsstand, wenn der Tierarzt kommt.

Die Kamele sind Trampeltiere, also baktrische Kamele und stammen ursprünglich aus China, der Mongolei und Sibirien. Zum Unterschied zu ihren arabischen Kollegen, der Dromedare, haben sie zwei Höcker und lieben eisige Temperaturen bis zu minus 40 Grad. Deswegen setzen sie ihre dicke, weiche Wolle an, die weltweit als wertvolles Kamelhaar geschätzt wird. Im Frühling stoßen sie ihre warme Wolle ab und wir kämmen sie vorsichtig aus und machen warme Jacken und Mäntel daraus. Jetzt genießen unsere Tiere aber noch den Sommer und freuen sich über ihren neuen Sandbadeplatz bei uns im Refugium für Tiere in Wolfsgraben. Alle Informationen und Geschichten über unsere Tiere finden sie auf unserer Homepage : www. Tierpark-wolfsgraben.at