„Kreis.U.Quer“: Neuer Song und Sommertour

Die Band „Kreis.U.Quer“, bestehend aus dem Wolfsgrabener Roman Embacher und Andreas Budin, veröffentlichte Anfang April ihren neuen Song „Ewig“ auf den gängigen Streaming-Plattformen. Bereits mit ihrem ersten Album „Wegweiser“ spielten sich die sympathischen Musiker in die Herzen ihrer Fans. Für das heurige Jahr sind bereits zahlreiche Aktivitäten geplant. Nach dem brandneuen Song „Ewig“ können sich die Fans auf drei weitere Veröffentlichungen im Laufe des Jahres freuen.

Band möchte mit ihrer Musik Geschichten erzählen

War das Album „Wegweiser“ noch Mittel zur musikalischen Selbstfindung, weiß die Band jetzt sehr genau, wohin die Reise geht. „In dem Song ‚Ewig‘ geht es um den Wunsch, als Musiker seine Geschichten und Emotionen mit der Welt zu teilen und Gehör zu finden. Jeder Song fühlt sich wie eine Chance an, die alles verändern kann“, erklärt Roman Embacher, Gitarrist und Songwriter. Ihren neuen Song wollen auch deutsche Radiostationen spielen, berichtete Embacher der NÖN. Am 7. April waren Roman Embacher und Sänger Andreas Budin zu Gast bei Radio Steiermark und plauderten über die Entstehung der Band und ihre Musik. Vergangenes Wochenende begleiteten die beiden mit die Band „Edmund“ ins „Kuga“ nach Großwarasdorf und in die „Tischlerei“ nach Melk, und heizten als Vorband die Stimmung auf. Für den Sommer ist eine Streettour in Niederösterreich in Arbeit.

