Kultur für das ganze Jahr

Unter dem Titel „Kulturzyklus“ sollen in Wolfsgraben über das Jahr verteilt, jeweils zur Jahreszeit passend, Veranstaltungen stattfinden. Eines steht fest: Wir dürfen uns auf ein Jahr freuen, wo die Gemeinschaft und Kultur Wolfsgrabens gestärkt wird. Folgende Termine stehen fest: Am 23. April gibt es zum Thema Frühlingserwachen eine Kräutertour mit anschließender Weiterverarbeitung der gesammelten Kräuter. Abgerundet wird der Termin mit Lesungen und musikalischer Unterhaltung.

Von Picknick bis Parkett

Am Mitte Juni steht die Sommerzeit im Fokus und wird mit einem Kulturpicknick zelebriert. Für die Herbstzeit finden sich im Kulturkalender gleich zwei Termine. Am 14. Oktober findet ein Konzert des Ensembles „Gemischter Satz“ mit Weinverkostung statt. Weiter geht es am 21. Oktober unter dem Titel „Herbsttanz“. Geplant ist eine Tanzveranstaltung mit unverwechselbarem Ballroom Dancing-Charakter. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember wird nach einer Fackelwanderung durch den Ort ein Feuer entzündet. Die Besucher können Erzählungen rund um die Köhlerei und den Wolfsgrabner Bräuchen lauschen.

Fortsetzung 2024 angedacht

Die Veranstaltungen werden im Rahmen eines NÖ Gemeinde21-Projektes durch Förderungen vom Land Niederösterreich finanziell unterstützt. Die NÖ.Regional begleitet Wolfsgraben beim NÖ Gemeinde21 Prozess und den daraus hervorgehenden Projekten. Die Veranstaltungsreihe soll auch über das Jahr 2023 hinausgehen und langfristig das soziale und kulturelle Leben bereichern, so der Plan der Veranstalter.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.