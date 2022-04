Meeresbiologe Jörg Ott: Zum 80er geht es Würmer suchen

Werbung

Nur ein langer Schotterweg durch einen Wald führt zum Anwesen von Jörg und Renate Ott in Wolfsgraben. Steil bergab geht es dann zum wunderschönen Haus des Biologen. Liebevoll wurde aus einem alten Duckhof das jetzige Wohnhaus gestaltet. Korallen und Muscheln auf Regalen und Samen unter der Tischplatte lassen auf das Fachgebiet von Jörg Ott schließen – Meeresbiologie. Das geht sogar so weit, dass sich um den schmiedeisernen Luster in der 300 Jahre alten Rauchkuchl ein Wurm – ein sogenannter Nematode – schlängelt.

In seinem hellen Büro im Dachgeschoß stehen einige Mikroskope. Hier beschäftigt sich Meeresbiologe Jörg Ott mit Fadenwürmern, die gar nicht so fad sind, wie er meint. Foto: NOEN

Dazu hat Ott aber auch eine besondere Verbindung, schließlich schrieb er seine Dissertation darüber. „Bei der Themenwahl ist mir allerdings ein Fehler unterlaufen, den ich meinen Studenten bis heute nicht verzeihen würde: Ich habe beim renommierten Meeresbiologen Rupert Riedl angeklopft und gesagt, dass ich meine Dissertation gerne über Nematoden – Fadenwürmer – schreiben möchte. Allerdings hab ich mich versprochen, denn eigentlich habe ich Nemertini – die bunten Schnurwürmer – gemeint“, erzählt Ott.

Riedl sei aber sofort begeistert gewesen. „Wunderbar – die will eh niemand studieren“, hat sich dieser gefreut. Ott war zu feig es zu korrigieren und hat es bis heute nicht bereut. „Die sind nämlich gar nicht so fad wie ihr Name“, schmunzelt der Wolfsgrabener.

Bei Zoologie hängen geblieben

Dass er Meeresbiologe werden würde, war allerdings nicht vorherbestimmt. „Naturwissenschaftlich interessiert war ich immer. Aber eigentlich wollte ich Geologie studieren und die Bodenschätze fremder Länder erkunden. Ich bin also auf das Institut gegangen, habe aber nur die Sekretärin angetroffen, die gemeint hat, ich soll mir das aus dem Kopf schlagen: „Da sind so viele da, da werden Sie überhaupt nix.“ Ott war enttäuscht und hat sich zu einem Naturgeschichte-Studium entschlossen. Bei Zoologie ist er hängen geblieben.

Ausschlaggebend für die Meeresbiologie war dann ein Kurs im dritten Semester in Istrien. Dort war der berühmte „Aha-Moment“, als er eine bunte Nacktschnecke im Meer gesehen hat. „Da wusste ich, das will ich erforschen“, erzählt der Wolfsgrabener. Ein bisschen ärgert es ihn schon, dass man als Meeresbiologe in Österreich belächelt wird, „nur weil Österreich nicht am Meer liegt. Einen Ägyptologen stellt man selten die Frage, warum er dieses Fach studiert, denn schließlich gehört Österreich ja auch kein Teil von Ägypten“, gibt Ott zu bedenken.

Auch, dass er während seiner Forschungsreisen Urlaub macht, hört er nicht gern. „Es gibt nichts Grauslicheres, als im Winter bei zwölf Grad am Meer zu sein. Die Häuser dort sind nämlich nicht isoliert. Einmal sind wir in Istrien in unser kaltes Appartement zurückgekehrt und haben die Füße ins Backrohr gelegt, weil uns so kalt war“, sagt der Meeresbiologe.

Geforscht wurde aber auch an angenehmeren Orten. Nach seinem Doktorat ging Ott mit seiner Familie für zwei Jahre in die USA an die University of North Carolina und beschäftigte sich mit der Fauna sauerstoffloser Lebensräume. Bis ihn sein Doktorvater Riedl, der eine ordentliche Professur bekam, als Assistent zurück nach Österreich holte.

Wissenschaftler soll man „spielen lassen“

Auch in Neapel, an der ältesten Meeresstation Europas arbeitete er. Thema waren Seegraswiesen. „Wir haben spannende Unterwasser-Experimente gemacht“, erinnert sich Ott gerne zurück.

In der Karibik am zweitlängsten Korallenriff der Welt vor Belize untersuchte er den Meeressand und entdeckte auch dort „seine“ Fadenwürmer – die mit Bakterien in Symbiose leben. „Diese Symbiose ist deswegen interessant, weil die Bakterien etwas machen, was sonst nur grüne Pflanzen können. Nämlich CO 2 binden und Biomasse daraus machen. Diese Würmer versorgen die Bakterien mit dem, was sie brauchen und fressen sie dann“, so Ott über jenes Thema, das ihn seit fast 40 Jahren begleitet.

Erforscht wird, wie sich die richtigen Partner in dieser Symbiose finden. „Wir waren auch relativ nahe an einer medizinisch wertvollen Entdeckung. Da die Erzeugung schwierig war, blieb das Interesse der Pharmakonzerne aus“, berichtet Ott. Es habe aber gezeigt, wie wichtig es ist Wissenschaftler „spielen zu lassen“. Denn viele wichtige Entdeckungen seien durch Zufall entstanden.

Ott ist zwar „mit Leib und Seele Forscher“, hat aber auch gerne Studenten unterrichtet. Auch heute betreut er noch zwei Doktoratsstudenten und einen Masterstudenten. „Ich brauche den Umgang mit jungen Leuten, sonst vergreist man zu sehr. Das Alter lässt sich nicht aufhalten, aber die Vergreisung“, schmunzelt Ott, der am 22. April seinen 80. Geburtstag feiert. Den runden Ehrentag verbindet Ott übrigens mit einem Aufenthalt in Sansibar. Wer jetzt an Urlaub denkt, der irrt. „Ich suche natürlich nach Würmern“, lacht Ott.

Ott ist noch immer nicht pensionsreif

Die Lehrtätigkeit hat ihm immer großen Spaß gemacht. „Ich bin wie in eine Rolle geschlüpft und war auch immer voll mit Adrenalin. Aber das ist wie bei den Schauspielern – ohne Adrenalin wird das nix. Und bis zum Schluss hatte ich Lampenfieber.“ 2007 ist Ott in Pension gegangen, „ich gehör‘ zu den Leuten, denen man den Sessel unter dem Popo weggezogen hat“, fügt er hinzu. Pensionsreif ist er bis heute nicht.

Deswegen hat er sich in Wolfsgraben auch politisch engagiert. „Jeder Mensch sollte eine Funktion übernehmen, die der Gemeinschaft dient, deshalb haben wir 2005 die Grüne Ortsgruppe gegründet“, erzählt Ott, der den Grünen auch heute noch verbunden ist. Wichtig war es ihm Wolfgrabens intakte Umgebung zu erhalten und ein ressourcenschonender Umgang. „Das geht auch wesentlich auf meine Frau zurück, die sich schon früh für den Umweltschutz engagiert hat, sie hat mir einen Schubs gegeben„ so Ott.

Gemeinsam mit Gabriele Hollinek zog Ott in den Gemeinderat ein und war bis 2013 im Amt. „Für uns als ‚Zugereiste‘ war es damals schwer, wir mussten erst Vertrauen aufbauen und den Ruf als ‚Verhinderer‘ loswerden“, sagt Ott. LED-Beleuchtung, Kindergartengruppe und Radweg waren Initiativen der Grünen, so Ott. Schwierig war es, die Ideen der Grünen von der Mehrheitspartei nicht vereinnahmen zu lassen. Seit damals habe sich aber etwas gewandelt.

Ein Anliegen ist ihm nicht nur die Gemeindepolitik, sondern auch der Klimaschutz generell. „Ich bin bei Scientists for Future und gehe brav demonstrieren“, so Ott. Für das Meer prognostiziert er aber keine rosige Zukunft: „Die Situation ist ziemlich hoffnungslos. Das Meer war die Zukunft, das ist jetzt nicht mehr so. Die Verschmutzung ist zu groß.“

