Die Wogen gingen in den letzten Woche und Monaten im Gemeinderat hoch. Vor allem als die ÖVP geschlossen gegen den Bau eines neuen eigenen Gemeindeamtes stimmte. Die Folge waren ein offener Brief der Opposition (bis auf die SPÖ) an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ein Misstrauens-Antrag gegen Bürgermeisterin Claudia Bock. Doch das ist für die Ortschefin wohl alles nichts gegen die private Tragödie, die sie nun erlebt. Ihr Mann Gerhard Wagner starb in der Vorwoche, am Montag fand das Begräbnis statt. Daher beschloss die Opposition das Konflikt-Thema aus Pietätsgründen vorerst ruhen zu lassen.

„Da wir das Menschliche vor die Tagespolitik stellen, wollen wir Vorwürfe jetzt einmal hintanstellen“, heißt es beispielsweise seitens der Liste Aktives Wolfsgraben

Dem schließen sich auch die Grünen an und die gesamte Opposition will Bürgermeisterin Bock und ihrer Familie Mitgefühl ausdrücken. „Trotzdem bleiben wir dran am Wohl der Bevölkerung, auch wenn dadurch Konflikte unvermeidbar sind“, sagt etwa Josef Pranke (Liste Aktives Wolfsgraben). Eine saubere Gemeindepolitik sei stets eines ihrer größten Anliegen. Dennoch stehe die Rücksichtnahme auf persönliche Schicksalsschläge doch über den Niederungen des „Tagesgeschäftes. „Wir werden daher in den nächsten Wochen zu den offenen Kritikpunkten keine weiteren Initiativen bei den zuständigen Behörden anstreben“, so Pranke.