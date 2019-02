In Sachen Neubau an der Stelle des ehemaligen Gemeindeamtes geht es nun weiter.

Zuvor war geplant, dass an dieser Stelle Wohnungen und auch das neue Gemeindeamt entstehen. In der Gemeinderatssitzung vom Juni wurde dann verlautbart, dass es an dieser Stelle doch kein Gemeindeamt geben wird und das Amt an seiner jetzigen Stelle an der Hauptstraße 3 bestehen bleibt. Die Opposition hat dabei immer bekrittelt, zu wenig in die Planungsphase einbezogen zu werden.

„Am 22. Jänner gab es nun eine Besprechung mit Vertretern der Grünen, Aktives Wolfsgraben und der ÖVP“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Bock. Mit dabei beim Gespräch war auch eine Juristin des Bauträgers, Projektleiter und Architekten. Gemeinsam ist man den Baurechtsvertrag durchgegangen. „Bei ein paar Punkten gab es Einwände. Diese wurden berücksichtigt und in den Vertrag miteingearbeitet“, erzählt Bock.

Somit soll ein beschlussfähiger Vertrag entstehen. Wenn alles gut geht, soll es diesen Beschluss dann am 7. März geben, wenn die nächste Gemeinderatssitzung stattfindet.

„Für das Frühjahr würde sich ein Baubeginn aber nicht mehr ausgehen“, gibt Bürgermeisterin Bock an. Deshalb wird der restliche Planungsprozess im Herbst über die Bühne gehen und der Baubeginn für das Projekt ist dann voraussichtlich im Frühjahr 2020.