Die Umwidmungen in der Forsthausstraße beschäftigen weiterhin die Gemeinde Wolfsgraben. Nachdem bereits im März das Thema von der Tagesordnung genommen wurde, kam auch dieses Mal keine Abstimmung im Gemeinderat zustande. Die Grünen und die Liste Aktives Wolfsgraben zogen aus der Sitzung aus, die Beschlussfähigkeit war dadurch nicht mehr gegeben.

Abstimmung kam wieder nicht zustande

Zur Vorgeschichte: Eine alteingesessene Wolfsgrabner Familie ersucht die Gemeinde Grünland in Bauland umwidmen lassen. Dies wäre vor einiger Zeit kein Problem gewesen, Umwidmungen in diesem Bereich waren nicht unüblich. Die Familie hatte es deshalb auch nicht eilig und beschloss noch abzuwarten. Seit 2005 ist der Wienerwald Teil des Biosphärenparkes, das Grundstück seither in der Pflegezone. Das wiederum bedeutet, dass nur unter bestimmten Voraussetzungen umgewidmet werden kann. Das Land Niederösterreich genehmigt demnach nur noch Umwidmungen, die zu einer kompletten Lückenschließung führen.

„In diesem Fall würden nun eben nicht nur 3.000 m , sondern 10.000 m umgewidmet werden“, erklärt Gemeinderätin Kerstin Schneiderbauer (Grüne), die vor allem kritisiert, dass bis zur Gemeinderatssitzung kein neuer Plan vorgelegt wurde. Obendrein seien auch schriftliche Einwendungen eingereicht worden, die bis dato nicht behandelt wurden. „Es geht uns vor allem um die unvollständigen Informationen und die undurchdachte und grundlos überhastete Vorgehensweise“, so Schneiderbauer, die so nicht nach bestem Wissen und Gewissen über eine Umwidmung entscheiden kann.

Ortsentwicklung zu wenig transparent

„Die Gutachten haben sich auf die Gesamtfläche und nicht auf die bereits vermessenen 3.000 m bezogen. Eine Neuauflage war also nicht notwendig“, hält Bürgermeisterin Claudia Bock (ÖVP) dagegen, die dies auch durch eine schriftliche Erklärung der Abteilung RU1 bekräftigt sieht. Bock behauptet auch, dass sämtliche Unterlagen einsehbar waren und auch elektronisch übermittelt wurden. „Durch diese Vorgangsweise hat sich wieder deutlich die unkonstruktive Haltung der Opposition gezeigt“, ärgert sich Bock.

Schneiderbauer wünscht sich eine transparente Überarbeitung des Entwicklungskonzeptes: „Aus Sicht der Ortsentwicklung gibt es wesentlich zentraler und sinnvoller gelegene Flächen dafür, auch ausgewiesene Baulücken.“

Die nächste Gemeinderatssitzung findet nun am Freitag, dem 22. Juni, 19.30 Uhr statt.