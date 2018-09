Grüne und Aktives Wolfsgraben verschärfen den Ton erneut. Nach dem Misstrauensantrag, der gegen Bürgermeisterin Claudia Bock eingebracht wurde, gibt es nun einen offenen Brief, der an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gerichtet wurde. In dem Brief bitten zwei der drei Oppositionsparteien (ohne SPÖ) darum, „einen Wechsel in der Person der Bürgermeisterin der Gemeinde Wolfsgraben“ in Betracht zu ziehen.

„Leider wird dieses ,Miteinander‘ in der Gemeinde Wolfsgraben seit Jahren aber nicht ernst genommen und die Interessen und Wünsche der Bevölkerung werden missachtet“, heißt es im Brief in Anspielung auf den Ruf von Mikl-Leitner das „Gemeinsame“ und das „Miteinander“ zu suchen.

„Unter Missachtung des Willens der Bevölkerung und zum Nachteil der Gemeinde, wird das Gemeindeamt der Gemeinde Wolfsgraben im Ortszentrum aufgegeben und nicht neu errichtet“, führen Grüne und Aktives Wolfsgraben weiter aus. Sie sind davon überzeugt, dass die Vorgehensweise der Bürgermeisterin nicht im Sinne der Landeshauptfrau seien „Wir sind sicher, dass Sie von Ihren Bürgermeistern erwarten, dass sie sich um gemeinsame Wege mit allen Gemeindemandataren bemühen und vor allem auf die Wünsche der Bevölkerung achten“, führen die beiden Oppositionsparteien aus.

Trojer wäre der Wunschkandidat

Sie hätten auch schon einen möglichen Nachfolgekandidaten parat. „Wir sind daher der Überzeugung, dass andere Personen, wie etwa Vizebürgermeister Christian Trojer, wesentlich besser diesem ,Miteinander‘, das Ihnen so am Herzen liegt, gerecht würden“, heißt es im offenen Brief.

„Es wird offenbar alles unternommen, um mich zum Aufgeben zu zwingen“, erklärt Bürgermeisterin Claudia Bock die Situation. Bis zum Montag-Abend hat sich seitens des Landes jedoch noch niemand bei der Bürgermeisterin gemeldet. „Ich habe von der Landeshauptfrau zu diesem Thema noch nichts gehört“, so Bock.

„Wir haben sehr lange über das Thema ‚Gemeindezentrum‘ diskutiert und für die Entscheidung gibt es mehrere Faktoren“, sagt Vizebürgermeister Christian Trojer. Außerdem wurde die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem derzeitigen Gemeindeamt in Betracht gezogen. „Ein Gemeindeamt macht außerdem noch kein Gemeindezentrum“, so Trojer, der zu Bedenken gibt, dass es am Gemeindeamt hauptsächlich zeitlich kurz frequentierten Parteienverkehr gibt. So hat sich die Gemeinde dazu entschlossen nur Wohnungen zu bauen.

„Für uns war es wichtig etwas für die Wolfsgrabener zu machen und nicht nur für die 19 Gemeinderäte. Als nächstes steht nun aber die Entscheidung über den Misstrauensantrag an. Dazu gibt es am 28. September ab 18.30 Uhr eine Sitzung, die vom Vizebürgermeister einberufen wurde. „Es werden beide Seiten ihre Sicht der Dinge darlegen können, dann wird abgestimmt. Es muss eine Zweidrittelmehrheit geben“, so Trojer