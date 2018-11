Da war der Papa wohl nicht sehr erfreut, als er erfuhr, dass sich sein Sohn (15) sein Auto „ausgeborgt“ und eine Spritztour unternahm hatte. Dabei fuhr er auch noch das Auto zu Schrott. Der Wiener, der natürlich auch noch keinen Führerschein besitzt, setzte sich am Montagabend der Vorwoche in den Wagen seines Vaters und fuhr mit seinen beiden Freunden in Richtung Pressbaum. Im Ortsteil Frauenwart dürfte er, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, eine Kurve unterschätzt haben. Er krachte gegen einen Wegweiser, fuhr durch einen Maschendrahtzaun und kam im angrenzenden Garten zum Stillstand.

Der Lenker und seine beiden Mitfahrer konnten den Wagen unverletzt verlassen. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Wolfsgraben rückte aus und barg den Wagen mittels Seilwinde.