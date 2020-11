„In unserem Dornbacher Musiklokal Taktlos sind immer viele Pressbaumer zu Gast“, so Saxophonist und MusikKant Joe Weichinger stolz über das Familienlokal. Und weiter: „Wir haben aus dem großen Keller einen Veranstaltungsort für Musiker gemacht und quasi jeden Ziegelstein einzeln poliert.“ Vater Stefan Weichinger, seit 15 Jahren Obmann des Blasorchesters Tullnerbach und dort Flügelhornist, erstand den Keller vor acht Jahren von einer Tante. Seine Gattin Helga dazu: „Mein Mann hat den Keller ursprünglich für unsere Kinder zum Musizieren hergerichtet und dafür auch den `Verein zur Förderung junger Musiker` gegründet.“

Während die Eltern leidenschaftliche Hobbymusiker sind - Lehrerin Helga spielt Klavier -, studieren ihre drei Kinder an der MDW (Universität für Musik und darstellende Kunst), der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) oder an der Universität Mozarteum Salzburg. Joe ist vielfach als Saxophonist im Einsatz und studiert auch Musikpädagogik, Bruder Jakob widmet sich der Quer– und Traversflöte und Schwester Steffi ist Hornistin.

Beliebtes Auftrittslokal

„Üben war nie ein Thema bei uns, die Kinder wollten es selbst immer so, sie sind ja schon alle ins Wiener Musikgymnasium in der Neustiftgasse gegangen“, erinnert sich Helga Weichinger. „Manchmal war es mühsam, wenn alle drei gleichzeitig spielten, aber heute proben sie an der Uni“, lacht sie im Gespräch mit der NÖN. Im familieneigenen Musikerlokal spielt nicht nur Joe Weichinger mit seinen unterschiedlichen Formationen, auch die regionale Truppe der MusikKanten tritt regelmäßig hier auf und der Chor Glas, in dem die Vereinsmeierei-Damen Marina Scheutz und Ilona Eggl singen, gibt in der Kultureinrichtung gerne sei Repertoire an osteuropäischen Liedern zum Besten.

Und noch etwas ganz Spezielles kann man im Taktlos erleben: Private Verkostungen von erlesenen Portweinen. „Ich war oft in Portugal, entdeckte schon vor 30 Jahren die Portweine und ärgerte mich, dass es – übrigens bis heute – bei uns kaum eine Auswahl zu kaufen gibt“, erinnert sich Stefan Weichinger an die Anfänge seiner Liebhaberei, aus der mittlerweile auch ein kommerzielles Unternehmen wurde.

Bereicherung für den Markt

Gemeinsam mit Robert Augmüller von der Tullnerbacher Vinothek am Weidlingbach importiert er bereits das dritte Jahr 140 verschiedene Portweine von etwa 20 unterschiedlichen Quintas (Weingütern). Im Taktlos können diese privat verkostet, konsumiert und gekauft werden. Der gewerbliche Vertrieb wird über die Vinothek durchgeführt – mit Hauszustellung in der Region Wienerwald als besonderem Service. Gastronomiebetriebe in Wien, Nieder- und Oberösterreich werden beliefert. Und während der Saison von April bis Oktober haben die beiden Süßwein-Liebhaber auch einen fixen Stand am samstäglichen Markt vor dem Wirtshaus Oliver in Wolfsgraben.

„Für unseren regionalen Markt ist das eine internationale Bereicherung einer sehr spezifischen Region“, so Oliver Pobaschnig. Denn der in einem eigenen Verfahren mit Alkoholzusatz verstärkte Süßwein aus mindestens vier Traubensorten wird ausschließlich in der Region Porto und im Douro-Tal erzeugt.

Sehr strenges Portwein-Reglement

„Portwein ist noch viel strenger reglementiert als Champagner“, erzählt Robert Augmüller. Eine eigene Aufsichtsbehörde bestimmt etwa die Größe der Weingärten, die Menge und Verkaufszahlen einer Quinta, legt die Qualität fest und prüft diese. „All diese Maßnahmen helfen, die Qualität zu steigern und gehen bereits auf einen umsichtigen Marquis von 1770 zurück“, weiß Stefan Weichinger dazu zu berichten. In Portugal verkostet er neue Sorten vom Fass, erst bei Bestellung werden diese frisch abgefüllt. „Die ältesten Portweine, die wir verkaufen, sind aus 1935 und 1947, die größte Quinta umfasst über 400 Hektar, aber wir beziehen auch von kleinen Familiengütern mit ein bis drei Hektar“, so Augmüller und Weichinger.

Weitere Infos unter www.taktlos.club oder www.vinobach.at