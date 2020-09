Der Wolfsgrabener Roman Embacher und Andreas Budin kennen einander eigentlich schon ziemlich lange, vor knapp einem Jahr entschieden sie sich, als „Kreis. U. Quer“ musikalisch durchzustarten. Alles begann bei einem Polterer, wie Budin erzählt. „Wir haben gemeinsam auf einem Hop on – Hop off-Bus bei einem Polterer gesungen. Wir waren zwar leicht angetrunken, haben aber gemerkt, dass das harmoniert.“ Kurz darauf haben sie bereits an gemeinsamen Liedern gearbeitet. „Wir haben gemerkt, dass sich das super anhört und möchten jetzt mit unserer Musik mehr Menschen erreichen als nur unseren Freundeskreis“, so Budin. Ihre erste Single „Ruf doch an“, ist bereits Ende Juni erschienen. Ein Song, der vermitteln möchte, dass es auch ein Leben ohne Internet und Social Media gibt. „Und das Ganze mit Schmäh“, fügt Embacher hinzu.

Kommenden Freitag, 4. September, erscheint bereits ihre zweite Single „Eigentlich“ – ein Beziehungssong. „Der Grundgedanke von dem Lied ist, dass, glaube ich, viele Menschen in einer Beziehung irgendwann an den Punkt geraten, wo sie sich fragen: Will ich eigentlich noch mit dem Partner zusammen sein“, erklärt Budin. „Man blickt dann aber zurück und kommt zu dem Entschluss, dass es eigentlich eh passt und man eigentlich doch mit dem Partner zusammen sein möchte“, setzt Embacher fort. Zusätzlich wird mit dem Lied auch ein Video veröffentlicht, das im Gasthaus Mayer in Rekawinkel gedreht wurde. Darin zu sehen: Ein Pärchen, das die Geschichte des Liedes darstellt. „Das passiert, während wir ein Konzert spielen“, erklären die Musiker.

Album ist bereits in Planung

Auch in Zukunft wird es von den beiden alias „Kreis. U. Quer“ einiges zu hören geben. Ein Album ist bereits in Planung. „Wir sind derzeit fleißig am Aufnehmen. Geplant ist die Erscheinung im September 2021“, so Budin. Einen Titel dafür gibt es aber schon: „Wegweiser“. Dahinter steckt eine raffinierte Idee, erzählt Embacher. „Wir stehen beide bei einem Wegweiser, der momentan noch relativ leer ist. Da kommen dann nach und nach die Namen der Singles drauf, wenn der Wegweiser voll ist, kommt dann das Album.“ Auch Auftritte werden schon fleißig geplant. „Im Oktober wird es einen Release-Gig in einer Wiener Bar geben“, erzählen die Musiker. Auch auf den Straßen Wiens kann man die beiden künftig hören. Die Termine geben sie vorher auf ihren Social Media-Kanälen bekannt.

Abschließend möchten sie noch etwas loswerden: „Ein Wunsch wäre es, in Zukunft auch auf Plätzen in der Region aufzutreten.“