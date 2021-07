Lange mussten sie pausieren, kommenden Samstag, 31. Juli, dürfen Kreis.U.Quer nach einer langen corona-bedingten Pause wieder auf der Bühne stehen – und zwar im Gasthaus Mayer in Rekawinkel. „Wir freuen uns darauf, endlich wieder gute Stimmung machen zu können und den Leuten einen schönen Abend zu bescheren“, blickt der Wolfsgrabener Roman Embacher bereits freudig auf das bevorstehende Konzert.

Erstes Konzert mit neuem Album

Kreis.U.Quer ist eine junge aufstrebende Band, die aus dem Wolfsgrabener Roman Embacher und dem Wiener Andreas Budin besteht. In Rekawinkel werden sie insgesamt zu sechst auf der Bühne stehen.

Die Besucher dürfen sich bereits jetzt auf einen tollen Abend freuen. „Das ist das erste Konzert, bei dem wir alle Songs spielen, die es auch am neuen Album zu hören gibt. Wir werden aber viele Songs spielen, die es noch nirgends zu hören gibt“, verrät Embacher im NÖN-Gespräch. Das Konzert im Gasthaus Mayer bildet auch den Startschuss für ihre Wegweiser-Tour. „Wir haben Ende Mai unser Album ‚Wegweiser’ herausgebracht. Der Gedanke ist jetzt, dass wir damit auf Tour gehen. Jetzt, wo es wieder geht, möchten wir wieder Konzerte spielen und nicht nur im Internet präsent sein“, erzählt der Musiker. Drei weitere Termine stehen bereits fest. Eines in Wolfsgraben, eines in Mauerbach sowie eines in Wien.

Andreas Budin und Roman Embacher waren bereits für „Kultur eingekocht“ bei Roland Mayer im gleichnamigen Gasthaus zu Besuch. Nadja Büchler, Nadja Büchler

Zwei erste Konzert haben die beiden schon gespielt, allerdings im kleinen, privaten Kreis. „Das waren zwei Wohnzimmerkonzerte. Das erste war eine Überraschung, das zweite war der Gewinn unseres Gewinnspiels. Da hat unser Fanclub – unser erster übrigens – das Wohnzimmerkonzert gewonnen. Da haben wir insgesamt zu dritt im Garten gespielt“, schildert Embacher.

Jetzt freuen sich Embacher und Budin auf ihr erstes Konzert in der Öffentlichkeit kommenden Samstag, 31. Juli, Gasthaus Mayer, Rekawinkel. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.kreisundquer.com um 15 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.