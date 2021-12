Spenden für Kinderdorf durch Benefizkonzert am Schloss

Roman Embacher und Andreas Budin, die beiden Frontmänner der beliebten Band „Kreis.U.Quer“, spielen gemeinsam mit befreundeten Musikern am 22. Dezember ein Benefizkonzert im Schloss Viehofen. Mit den eingenommenen Spenden unterstützen sie das Kinderdorf Pöttsching.

„Wir haben bereits letztes Weihnachten ein Konzert gestreamt, aus dieser Aktion ist die Idee entstanden ein jährliches Benefizkonzert zu spielen“, erzählt Embacher.

Suche nach einem geeigneten Projekt

Embacher und Budin, sowie Dominik Landolt (Multitalent und Bandmitglied) machten sich auf die Suche nach einem sozialen Projekt, dem sie die eingenommenen Spenden zugute kommen lassen werden. Fündig wurden sie bei einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen - dem Kinderdorf Pöttsching.

Das Kinderdorf bietet betreute Wohngruppen am Gelände und Betreuung in der ersten eigenen Wohnung an. Weiters gibt es therapeutische Angebote, Schulassistenz und Besuchsbegleitung sowie Angehörigencoaching.

„Es war uns wichtig, ein Projekt zu finden, das nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt und dem auch mit einem nicht ganz so großen Betrag geholfen werden kann“, erklärt Embacher die Wahl für das Kinderdorf. „Unser Ziel ist es, genug Geld für einen schönen Ausflug zusammenzubekommen.“

Freunde für Teilnahme und Unterstützung begeistert

Mit viel Engagement machten sich die drei Musiker an die Arbeit, um die nächsten Schritte zu organisieren. Für die Unterstützung des Benefizkonzerts konnten sie zahlreiche Freunde gewinnen. Beim Konzert treten neben Kreis.U.Quer Sängerin Lika Doss mit ihren modernen und eindringlichen deutschen Popsongs, die Wiener Rockband Metternich, mit ihrem fürstlichen Strizzirock und der österreichische Rock´n´roll Musiker Andy Lee Lang auf.

Mit Ledi Zoto gewannen sie einen Profi aus dem Event- und Veranstaltungsbereich. Sie organisierte das Konzert und knüpfte die Kontakte zum Veranstaltungsort Schloss Viehofen. Der Wolfsgrabener Andreas Paul Strasser ist zuständig für den Live-Stream, Mathias Weber von Soundsense kümmert sich um den Sound und das Downunder Creative Studio dreht ein Video mit Einblicken rund um die Veranstaltung.

Live-Stream des Konzerts am 22. Dezember

Das Konzert findet am 22. Dezember im großen Festsaal des Schlosses Viehofen statt und startet um 20 Uhr. Zwischen den musikalischen Beiträgen wird mit den Gastmusikern geplaudert und zu Konzertende um 22 Uhr wird der Endbetrag der seit ersten November laufenden Spendenaktion verkündet.

Das Spendenkonto lautet: AT61 3266 7000 0006 1804, Verwendungszweck „Spende Kinderdorf“. Link zum Live-Stream: „www.kreisundquer.com/countdown“.