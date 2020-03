Zu einer Fahrzeugbergung in der Friedhofstraße wurde die Feuerwehr Wolfsgraben am Samstagabend (29. Februar) gerufen. Der Lenker eines Traktors kam nach einem Ausweichmanöver von der Straße ab, daraufhin kippte der Traktor seitlich in ein Bachbett. „Mehrere Bäume verhinderten den Absturz des Gefährtes. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, er konnte ohne Fremdhilfe aus dem Fahrzeug klettern und den Notruf absetzen“, berichte die Feuerwehr über den Einsatz.

Die Feuerwehr Wolfsgraben setzte als erstes Sicherungsmaßnahmen, um den Traktor zu stabilisieren. „Ein abgebrochener Betonblock des Straßenrandes wurde mit dem Bohrhammer zerkleinert, um eine schonende Bergung vorzubereiten, und mehrere Sträucher wurden mit der Motorsäge entfernt“, heißt es von der Feuerwehr.

Mittels Seilwinden von zwei Fahrzeugen der Feuerwehr Wolfgsgaben wurde schließlich die Bergung des Traktors durchgeführt: „Eine sorgte dafür, dass das Fahrzeug nicht umkippen konnte, mit der anderen wurde der Traktor zurück auf die Straße gezogen“, berichtet die Feuerwehr über die Vorgehensweise beim Einsatz, der nach rund eineinhalb Stunden wieder beendet war.