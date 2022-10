Traktor stürzte auf Gemeindespielplatz um: Wehren im Einsatz

Am Gemeindespielplatz in der Wehrer Straße in Wolfsgraben war ein Traktor umgestürzt. Ersten Angaben zufolge soll auch der Lenker eingeklemmt sein. Wie sich nach der ersten Erkundung herausstellte, konnte der Traktor-Lenker das Gefährt selbstständig verlassen.

Der Lenker wurde von den Sanitätern erstversorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr stellte das Fahrzeug mittels Seilwinde wieder auf und stellte es gesichert ab.

