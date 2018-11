Seit 2010 gibt es den Verein „Dorferneuerung“. Der pensionierte Mediziner Walter Buchinger wollte sich einbringen, „überparteilich“, wie er sagt. Seither ist er Obmann des Vereins. Bei der letztwöchigen Versammlung hat er entmutigt seinen Rücktritt verkündet. Der Grund dafür ist die Entscheidung der Gemeinde (Stimmen der ÖVP) hin zu einem Wohnbau, weg zu einem eigenen Ortszentrum.

„So kann ,Demokratie aktiv leben’ wohl nicht aussehen. So schafft man nur eines: Politikverdrossenheit“, steht auf einer der letzten Folien des Vortrages von Buchinger. Einen Schlussstrich will er darunter ziehen. „Eine Befragung der Wolfsgrabener hat ergeben, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung ein eigenes Ortszentrum wünscht. Das hätte auch an der Stelle entstehen sollen, wo das alte Gemeindeamt steht“, führt Buchinger aus. Es wurde ein Wettbewerb gestartet, die TU Wien wurde involviert. „Ich habe im Vorjahr dann gemeinsam mit Bürgermeisterin Claudia Bock zu einem Abend eingeladen und das Siegerprojekt vorgestellt“, erinnert sich Buchinger.

Doch nun ist alles anders. Der Bau von 36 Wohnungen und der Verbleib des Gemeindeamtes im Wirtschaftspark ist beschlossen. „Beim nächsten Gemeinderat wird der Baurechtsvertrag beschlossen. Danach muss nur noch die Baubewilligung erteilt werden“, sagt Bürgermeisterin Bock, die bei der letzten Versammlung wegen einer Budgetbesprechung für das Rote Kreuz nicht dabei sein konnte.

Dort ging es sehr emotional zur Sache. „Ich habe gesagt, dass wir so nichts weiterbringen würden und wir alle Wolfsgrabner seien“, versuchte Buchinger die Situation zu beruhigen. Ganz aufgeben will er aber nicht, weil ihn auch viele Leute ermutigt hatten, als Obmann weiter zu machen. „Ich wünsche mir eine neuerliche Volksbefragung der Wolfsgrabner, ob sie ein Ortszentrum haben wollen“, sagt Buchinger. Von einer Befragung hält Bock nichts: „Es gibt einen Beschluss des Gemeinderates, dass Wohnungen gebaut werden und ich fange jetzt nicht wieder von vorne an.“