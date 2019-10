Heinz Bugkel war 21 Jahre in der Gemeinde Wolfsgraben beschäftigt und als Amtsleiter für Buchführung und Finanzen zuständig. „Er war stets bedacht, alles korrekt und für die Gemeindefinanzen vertretbar zu erledigen“, sagte Bürgermeisterin Claudia Bock.

Gemeinde Wolfsgraben Bevor die Rathausmannschaft ihren Amtsleiter in die Pension verabschiedete wartete Gerti Rasch mit einer speziellen „Überprüfung“ auf. Der ehemalige Heinz Bugkel bestand mit Bravour.

Anlässlich seiner verdienten Pensionierung lud Heinz Bugkel zu einem gemütlichen Beisammensein am Gemeindeamt ein.

Dabei durfte auch der Humor nicht zu kurz kommen. So hatte Gerti Rasch ein besonderes Spiel vorbereitet. Sie unterzog den ehemaligen Amtsleiter in der „Pensionswerkstatt“ einer sogenannten „Oldtimer-Überprüfung“. Das Ergebnis der eingehenden, humorvollen Überprüfung ergab, dass der Prüfling „noch so gut in Schuss ist“, dass eine Pensionierung abgelehnt wird.

Bürgermeisterin Claudia Bock und die Gemeindemitarbeiter dankten Bugkel für die jahrelange gute Zusammenarbeit und wünschten ihm alles erdenklich Gute für seine Pensionszeit. „Heinz Bugkel war wirklich ein toller, verlässlicher Mitarbeiter, der umsichtig in allen Zuständigkeiten zu meiner vollsten Zufriedenheit zum Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger beitrug“, sagte Bürgermeisterin Claudia Bock.

In seiner Funktion als Amtsleiter war Heinz Bugkel für die gesamte Gemeindekanzlei von der Personalführung, über Finanzplanung bis zur Buchführung verantwortlich.

Seine Nachfolgerin ist Natascha Hemmer. Seit fünf Jahren arbeitet Hemmer bereits an der Seite Bugkels mit.

Insgesamt erstreckte sich Bugkels Dienstzeit über 21 Jahre – und drei Bürgermeister. Als Bugkel Amtsleiter der Gemeinde wurde, war Erich Hechl Ortschef in Wolfsgraben, ihm folgte 2001 Edwin Hlous. Bürgermeisterin Claudia Bock und Bugkel arbeiteten seit 2006 zusammen.

Die Kindergartenerweiterung, die Übersiedelung der Gemeinde in die Liesinger Straße sowie die Wasserversorgung und die Friedhofserweiterung zählen unter anderen zu den Gemeindevorhaben, die in Bugkels Amtszeit umgesetzt worden sind.