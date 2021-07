Ingrid und Andrea Stiel leben mit, durch und von ihrer Lebensbeziehung zu Pferden. Ingrid erfand und prägte den Begriff Horsility in Europa und lehrt die achtsame Kommunikation zwischen Mensch und Einhufer. Tochter Andrea war in jungen Jahren Europameisterin im Westernreiten, sie trainiert und züchtet die vierbeinigen Lebensgefährten. Gemeinsam gaben sie der NÖN Einblick in ihren Alltag, in dem sich alles um Pferde dreht.

NÖN: Ingrid, Sie erfanden den Begriff Horsility. Wie kam es dazu?

Ingrid Stiel: Mein Traum war seit meiner Kindheit, ohne Sattel und Zaumzeug mit Pferden zu kommunizieren. Meine Methodik des Horsility entstand aus diesem Traum und ich habe von Trainern in den USA und Großbritannien gelernt. Das dann in die europäische Pferdewelt zu bringen, war schon eine gewisse Revolution. Für meine Tochter Andrea wollte ich etwas anderes als das klassische Reiten. So begannen wir dann mit dem Westernreiten und ich kaufte meine erste Quarter Horse-Stute.

Wie entstanden die Horsility-Kurse, die Sie von Mai bis Oktober in der Reithalle des Norbertinums abhalten?

Ingrid Stiel: Es ist schwierig, in einem privaten Reitstall ganztags Kurse abzuhalten. Daher suchte ich einen neutralen Platz. Da hier am Wochenende kein Schulbetrieb stattfindet und ich in Wolfsgraben wohne, hat sich das optimal gefügt. Zu zweit mit Andrea trainieren wir maximal 14 Personen pro Kurs, von Anfängern bis zu guten Profis. Die Teilnehmer kommen aus ganz Österreich. Wir fahren auf Anfrage aber auch in Ställe vor Ort. Gegen Saisonende gibt es dann immer die Horsility-Games in Tullnerbach, ein Turnier für alle Kursteilnehmer.

Hier lernt Kurs-Teilnehmerin Astrid Zwesper mit ihrem Pferd „James“ ein neues Hindernis mit Leichtigkeit zu nehmen. Privat

Andrea, Sie waren mit 19 Jahren Europameisterin in Freestyle Reining und schon davor die jüngste Westernreit-Trainerin in Österreich. Wie sehr waren Sie von klein auf, auf Pferde geprägt?

Andrea Stiel: Ich saß schon als Kleinkind auf dem Pferd, mit neun begann ich ernsthaft zu reiten, besuchte auch Kinderreitlager. Zwischen 19 und 38 war ich mehrfach österreichische Meisterin in verschiedenen Disziplinen in der Open Klasse. Jetzt werden schon meine Nachzuchten österreichische Meister.

Sie sind Mitglied in der AQHA (American Quarter Horse Association), dem weltweiten Dachverband, der alle Quarter Horses registriert. Andrea, was begeistert Sie als Züchterin besonders?

Andrea Stiel: Es gibt weltweit 4,8 Millionen Quarter Horses. Diese Rasse besticht durch ihren muskulösen Körperbau und ihren familienfreundlichen Charakter. Sie sind vielfältig einsetzbar. Viel Freude bereitet mir, dass meine Nachzucht bei mir zur Aufzucht bleibt, von mir angeritten und teilweise von mir auch auf Turnieren vorgestellt wird. Mit meinem Lebensgefährten Erich Jelinek führe ich unseren Trainingsstall in Breitenfurt. In Hochrotherd befindet sich meine Aufzuchtweide für Jungstuten und Junghengste für Westernpferderassen.

Die Wolfsgrabenerin Ingrid Stiel ist Begründerin der Horsility-Methodik, die sie regelmäßig in der Reithalle des Norbertinums lehrt. Privat

Ihr Weg war sehr stark durch die Pferdeliebe Ihrer Mutter vorgegeben, Andrea. Wie sehen Sie das selbst?

Andrea Stiel: Genau so. Ich absolvierte an der BAKIPÄD St. Pölten die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin. Schon vor der Matura war ich zertifizierte Reitwartin und Reittrainerin. Ich bildete mich reiterisch auch in Kanada fort. Seit 2006 bin ich selbstständige Westernreittrainerin. Stolz bin ich auf unsere artgerechte Pferdehaltung, die wir auch unseren Trainingspferden und Zuchtstuten bieten können. Sie haben permanent Heu, Wasser und Unterstellmöglichkeiten zur Verfügung, das ist ein Muss in unserem Konzept.

In unserer Gegend führen Sie den einzigen Westernreitstall. Wie sieht Ihr Trainingsalltag aus?

Andrea Stiel: Meist trainiere ich die Pferde alleine, wobei die Einschulung der Besitzer nicht zu kurz kommen darf. Am liebsten arbeite ich mit Jungpferden. Gestartet wird mit Bodenarbeit und danach werden die Pferde schonend an Sattel und Reiter gewöhnt. Einmal pro Woche gehe ich mit den Trainingspferden auch ausreiten. Das ist für ein ausgeglichenes Programm wichtig. In einem befreundeten Reitstall, dem Hubertushof, können wir auch die Halle mitbenutzen.

Stets ein eingespieltes Team: Andrea Stiel und ihr Zuchthengst „Jaz N Diamonds“ sind ein Herz und eine Seele. Privat

Ingrid, was wird den Teilnehmern Ihrer Horsility-Kurse beigebracht?

Ingrid Stiel: Etwa, wie Pferde problemlos in einen Hänger steigen oder neue Hindernisse meistern können, wie einen Tunnel, ein Bällebad oder ein Stangenlabyrinth. Es ist eine Art Gelassenheitstraining, die die Beziehung zwischen Pferd und Mensch verbessert. Die Fortschritte der Pferd-Mensch-Teams sind interessant zu beobachten. Wir haben auch viele Stammkunden, die sich gerne mit anderen messen. Wenn man vom Boden aus frei und ohne Seil mit den Pferden arbeitet, ist das mit Hunde-Agility vergleichbar. Wir nutzen so auch das spielerische Element der Tiere.

Wie arbeiten Sie mit sogenannten Problempferden?

Ingrid Stiel: Wir werden oft zu Problempferden gerufen. Aber eigentlich gibt es nur Problemmenschen, die erst den richtigen Umgang mit ihrem Tier lernen müssen. Ein Pferd kann dann zum Problem werden, wenn es von Anfang an nicht korrekt behandelt wird.

Andrea Stiel war in jungen Jahren Europameisterin im Westernreiten. Ihr Können bewies sie zum Beispiel während eines „Sliding Stops“. Privat

Bleibt Ihnen eigentlich noch Zeit für Hobbys?

Ingrid Stiel: Ich schnorchle gerne in Ägypten.

Andrea Stiel: Mir ist mein wöchentliches Basketball heilig. Und ich reise gerne und schaue mir die Welt an.