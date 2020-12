Am Morgen danach: „Wenn der Weinkühler noch neben dem Laptop steht, die Chips-Brösel über der Tastatur verteilt liegen und der Lautstärkeregler auf volle Tube aufgedreht ist – dann sind das sehr gute Zeichen, dass wir es am Vorabend beim Online-Geburtstagsfest mit 50 Wunderweibern aus dem Wienerwald ordentlich krachen haben lassen“, so deren Gründerin Eva Mader voller Freude anlässlich des zweijährigen Bestehens ihrer boomenden Netzwerkinitiative. Und weiter: „Ich danke euch von Herzen! Das wird ein großartiges neues Jahr für unsere wunderbare Gruppe mit diesen vielen besonderen Frauen. Ihr seid mir echt ans Herz gewachsen“, ließ sie die mittlerweile fast 2000 Mitglieder anderntags über Facebook wissen. Die Party-Girls waren bis Mitternacht beisammen und haben gezeigt, dass auch virtuell ein rauschendes Fest gefeiert werden kann. Sie haben gelacht, gequatscht, einander zugeprostet und sogar getanzt. Manche nur für kurze Zeit, andere für länger, einige als Zuseherinnen via Facebook live, andere aktiv über Zoom.

Davor aber haben sie zurück- und auch vorausgeblickt. Im letzten Jahr sind die Wunderweiber stark gewachsen, sie haben ihren Mitgliederstand verdoppelt. Dadurch wird laut Mader auch „mehr Vielfalt an Meinungen, Möglichkeiten und Ideen gewährleistet.“ Stolz ist sie, dass im Facebook-basierten Netzwerk Wertschätzung immer an oberster Stelle steht und damit eine tiefe Verbundenheit und großes Vertrauen entstanden sind. „Es passiert ein sehr aktiver Austausch zwischen vielen Frauen“, betont die quirlige Purkersdorferin. Ganz besonders freut es sie, dass nach wie vor viele Zugereiste in die Gruppe finden, die auf der Suche nach Anschluss im Wienerwald sind, aber auch gleichzeitig zahlreiche Frauen beitreten, die hier aufwuchsen.

Als weitere Geste der Vernetzung wurden 90 Tombola-Preise online verlost, die Wunderweiber-Frauen einander schenkten. Darunter waren etwa eine Lama-Wanderung, ein Kleiderschrank Fresh-Up, ein Fotoshooting, eine Shiatsu-Behandlung, ein Yoga-Workshop oder ein weihnachtliches Blumen-Arrangement.

„Vieles wird nachgeholt, sobald wieder möglich“

Im allgemeinen Schicksalsjahr 2020 wurden auch wieder einige neue Initiativen gestartet und Freiwilligenarbeit unterstützt, beispielsweise etwa die Team Österreich Tafel in Pressbaum oder auch eine Sammlung von Sachspenden für das neue Mutter-Kind-Haus der St. Elisabeth-Stiftung. „Vieles konnte natürlich dieses Jahr bedingt durch Corona nicht stattfinden, wie zum Beispiel unsere regelmäßigen Treffen, die Denkfabriken oder das geplante Fest für die Kinder im SOS Kinderdorf Hinterbrühl“, resümiert Mader. Und blickt wie immer nach vorne: „Aber wir versuchen vieles davon nachzuholen, sobald es wieder möglich ist.“

„Mein Ziel für 2021 ist es, weiter zu wachsen, einander weiterhin mit rascher Hilfe mittels Facebook zu unterstützen und neue Initiativen zu starten, die das Leben im Wienerwald noch schöner machen“, führt sie dazu aus. So wurde dieser Tage beispielsweise auch die neue Untergruppe „Wunderweiber Wienerwald Immobilien“ mit Anja Rechberger, Immobilien-Fachfrau und Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Purkersdorf, gegründet. „Und natürlich wollen wir auch wieder gemeinsam Zeit verbringen und gerne wieder real miteinander feiern“, so die auch hauptberuflich im Bereich Digitales Consulting und Marketing tätige Mutter einer kleinen Tochter abschließend.