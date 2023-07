Gablitzer Geschwister starten als Arzt und Pflegefachkraft durch

Für einen Beruf im Gesundheitswesen haben sich die Geschwister Rosa und Josef Takats entschieden - und kürzlich haben beide fast am gleichen Tag ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Rosa als diplomierte Gesundheits- und Pflegefachkraft und Josef als Arzt.

Die letzten Monate sind für die beiden aber nocheinmal eine Herausforderung gewesen. „Bei mir war es vor allem die Kombination aus Praktikum mit 40 Stunden pro Woche und parallel die Bachelorarbeit schreiben“, berichtet Rosa Takats, für die die allerletzte Prüfung im Studium und die vielen Zukunftsgedanken, die damit verbunden sind, sehr belastend gewesen sind. „Am Ende freut man sich einfach, wenn es endlich vorbei ist und es hat ja alles gut funktioniert“, so die Medizinerin.

Auch für Josef Takats war es teilweise anstrengend, ein Vollzeitpraktikum und die Vorbereitung für die letzte Prüfung unter einen Hut zu bringen. „Das letzte Jahr im Medizinstudium ist ein rein praktisches Jahr, wo man im Klinikalltag mitarbeitet und kleinere Aufgaben unter Supervision übernimmt. Am Ende gibt es dann eine mündliche Prüfung, für die ich mich schon ein paar Wochen vorbereiten musste“, erzählt Takats, der seine Schwester auch hin und wieder bei medizinischen Fragen unterstützt hat. „Da war ich teilweise auch überrascht, wie sehr man bei der Pflegeausbildung bei medizinischen Fragen in die Tiefe geht“, so der Gablitzer, der jetzt die neunmonatige Basisausbildung nach dem Medizinstudium absolvieren wird. „Anschließend kann man entweder den Turnus weitermachen und Allgemeinmediziner werden oder eine Facharztausbildung beginnen“, erklärt Takats, der vor hat den Facharzt für Dermatologie zu absolvieren.

Rosa Takats' Wunsch wäre es auf einer Neonatologie oder internen Säuglingsstation zu arbeiten. „Mein Plan ist es, mich bei etlichen Krankenhäusern in Wien zu bewerben und in einem Jahr möchte ich dann parallel mit einem Psychologie-Studium starten“, sagt Rosa.