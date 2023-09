Gemeinde Gablitz erhält Unterstützung von Raumentwicklern

Aktuell wird im Zentrum der Marktgemeinde gerade intensiv an der Fertigstellung des neuen Pflegeheims der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser gearbeitet. Immerhin 118 Betten soll der Neubau einmal beherbergen. Bei der Baustelle für die 52 ökologischen Mietwohnungen in Holzbauweise der Österreichischen Bundesforste unweit davon wird ebenfalls Meilenstein um Meilenstein des Projekts abgearbeitet. Eine tiefe Baugrube zeugt davon. Und auch die Planungen des neuen Hauptplatzes mit Wohnungen, Gastronomielokalen, dem neuen Heimatmuseum und einem Mehrzwecksaal der Gemeinde gehen in die Endrunde. All dies soll, geht es nach dem Wunsch der Gemeindeverantwortlichen, auch das bestehende Zentrum rund um Hauptstraße, Ferdinand Ebner-Gasse und Kirchengasse als wesentlichen Teil des Zentrumsprojektes neu und lebenswerter gestalten.

„Dazu habe ich im Gemeinderat und im Rahmen der NÖ Dorferneuerung die Einbeziehung von Profis beantragt, die bereits große Erfahrung bei ähnlichen Projekten haben. Ich bin davon überzeugt, dass ‚Raumposition‘ der optimale Partner für unsere Zentrumsentwicklung ist“, möchte Bürgermeister Michael Cech Fehler vermeiden. Die zugezogene Firma, die über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz bei anderen Projekten in Österreich und Deutschland verfügt, wird sich dabei laut eigener Homepage der Kommunikations- und Informationsprozesse annehmen. Nicht zuletzt die begleiteten Klimaschutzbestrebungen in Tulln und Rothneusiedel sind es, die Cech von den Fähigkeiten des Unternehmens überzeugt haben: „Besonders wichtig ist mir dabei die große Erfahrung mit Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligungsprozessen, der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Entsiegelung von Zentrumsflächen.“

In einem ersten Schritt sollen noch in diesem Jahr alle Bewohnerinnen und Bewohner des Zentrums sowie die Gewerbetreibenden zu einem Workshop eingeladen werden. Dessen Ergebnisse dienen als Grundlage für Gestaltungsvorschläge, die im kommenden Jahr weiterbearbeitet werden. Bürgermeister Michael Cech möchte das Zentrum zu einem lebendigen, lebenswerten und verkehrsberuhigten Herzen der Gemeinde machen: „Unser Verkehrskonzept mit großen Teilen des Zentrums als Begegnungszone ist die Basis dafür. Ein neues, alternatives Mobilitätskonzept mit E-Car- und E-Bike-Sharing setzt neue Maßstäbe und mit Gemeindesaal, Heimatmuseum, Gastronomie und vielen Grünflächen werden wir wieder Leben in unser Zentrum bringen.“