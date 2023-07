Gablitz sieht sich für Notfälle bestens gerüstet

Mehr als 5.000 Hauptwohnsitzer sind es bereits, die in Gablitz leben. Dazu kommen noch 1.000 Zweitwohnsitzer, die temporär vor Ort sind. Viele Menschen, für die Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) sich und die Marktgemeinde in der Verantwortung sieht. Eine professionelle Vorbereitung auf hoffentlich nie eintretende Krisenfälle ist für ihn daher selbstverständlich: „Im Notfall gerüstet zu sein, zu wissen, was zu tun ist und die Bevölkerung informieren zu können, ist ebenso Basis der Krisenvorsorge, wie die Abstimmung im Ernstfall mit allen Beteiligten – von Land über Bezirkshauptmannschaft, Zivilschutzverband und Einsatzorganisationen.“

Nachdem in diesem Jahr bereits leistungsstarke Funkgeräte zur Sicherstellung der Kommunikation der Einsatzteams angeschafft wurden, folgte nun die letzte Anschaffung, mit der die Notfallausrüstung komplettiert wurde. Um selbst beim Versagen aller anderen Kanäle die Bevölkerung über die Geschehnisse informieren zu können, stehen ab nun moderne Kombinationsgeräte aus Blinklicht und Lautsprecher zur Verfügung, mit denen alle Gemeindefahrzeuge einfach und schnell aufrüstbar sind. In einem Krisenfall ist es so möglich, auch die Bewohnerinnen und Bewohner in den Siedlungen leicht zu informiert.

Was nun noch fehlt, um reibungslose und aufeinander abgestimmte Abläufe zu garantieren, ist eine Krisenübung. Eine solche soll, gemeinsam mit den NÖ Zivilschutzverband, der nächste Schritt sein. „Denn nur durch eine Übung bekommen alle Beteiligten die Sicherheit zu wissen, was zu tun ist und wie kommuniziert wird“, möchte Cech professionelles und abgestimmtes Reagieren im Ernstfall sicherstellen.