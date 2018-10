Der Sänger Wilfried war nicht nur Musiker, sondern vor allem auch eine Persönlichkeit. Dies wurde bei Pressbaum United, das diesmal zu Ehren des verstorbenen Künstlers von der Vereinsmeierei veranstaltet wurde, deutlich.

Um den Sänger zu ehren, trafen am Tag der Bühnenwirtshäuser in Niederösterreich etliche Musikgruppen im Stadtsaal zusammen und ließen ihre Erinnerung an Wilfried wieder aufleben.