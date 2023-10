Aufregung um Wassergebühren in Pressbaum

Die Wasser- und Kanalgebühren sorgen seit Längerem für Wirbel. Geht es nach der Pro Pressbaum SPÖ, dann sei die Grundgebühr für den Wasserbezug pro Kubikmeter Wasserverbrauch um 40 Prozent zu hoch vorgeschrieben worden. „Im Vorjahr und 2023 hat die Stadtregierung aus ÖVP und Grünen aufgrund einer alten Vereinbarung aus 2015 die Wasser- und Kanalgebühren um fast 20 Prozent erhöht“, informiert SPÖ-Gemeinderat Peter Großkopf. Von der Pro Pressbaum SPÖ seien dann Kontrollberechnungen durch das Bauamt veranlasst worden. „Auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger durfte die Gemeinde dadurch 2023 Mehreinnahmen von rund 340.000 Euro erzielen“, sagt Großkopf. Es erfolgte ein Antrag der SPÖ, die Gebühren zu reduzieren und eine Gutschrift für die zu hoch eingehobenen Gebühren zu geben. Dieser Antrag wurde allerdings nicht behandelt. „Sondern nur weitere Gebührenerhöhungen bis Ende des Jahres ausgeschlossen“, ergänzt Großkopf.

Bei erneuten weiteren Behandlung der Gebührenbemessung sei nun eine neue Berechnung der Grundgebühr auf die vorgeschriebene Höhe von 3,30 Euro pro Kubikmeter statt 2,32 Euro pro Kubikmeter vorgelegt worden. „Hierfür wurde der Jahresaufwand einfach um eine Erneuerungsrücklage von 342.500 Euro erhöht." Woher diese dotierte Rücklagen komme, sei nicht bekannt. Denn weder im Rechnungsabschluss 2022 noch im Voranschlag 2023 wurden irgendwelche Rücklagen gebildet und verbucht“, meint Großkopf.

Trotz dieser Fakten würde die ÖVP die SPÖ in ihrer Parteizeitung beschuldigen, falsche Zahlenwerte vorgelegt und sich verrechnet zu haben. In der vergangenen Gemeinderatssitzung sei bestätigt worden, dass keinerlei Erneuerungsrücklagen gebildet wurden. Die Beschuldigung, die SPÖ habe auf 300.000 Euro vergessen, sei eine politisch motivierte Falschmeldung gewesen. „Gegen die sich die SPÖ rechtliche Schritte vorbehält“, so Großkopf.

Seitens der Stadtgemeinde wird betont, dass die Wasserversorgung eine wichtige kommunale Aufgabe sei. Um für die Bevölkerung Wasserversorgung und Wasserqualität sicherzustellen, würde es unterschiedliche Vereinbarungen geben - etwa mit Nachbargemeinden oder der Gemeinde Wien. Die größten Kostenfaktoren würden Instandhaltung und Erneuerung bestehender Wasserleitungen sein. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit seien deshalb entsprechende Budgetmittel erforderlich.

Der Großteil des Pressbaumer Wassers werde von der Gemeinde Wien bezogen und unterliege somit beim Wasserankauf dem Wiener Valorisierungsgesetz. „Demnach werden die Gebühren automatisch erhöht, wenn der Verbraucherpreisindex um drei Prozent oder mehr gestiegen ist“, informiert die Stadtgemeinde. Der Gemeinderat habe deshalb 2015 eine automatische Mischindexanpassung beschlossen, wonach bei Änderungen des Verbrauchs - und Baukostenindexes von über fünf Prozent auch die Kanal- und Wassergebühren angepasst werden.

„Entgegen der Annahme der SPÖ wird bei der beschlossenen Wassergrundgebühr das NÖ Wasserleitungsgesetz eingehalten. Demnach darf die Grundgebühr nicht höher sein als das Doppelte des errechneten Wertes sein“, teilt die Stadtgemeinde mit. Die von der SPÖ angeführte Gebührenerhöhung sei vom Gemeinderat auf Grund der Indexerhöhungen mittels Verordnung beschlossen worden. Laut Land würde alles den rechtlichen Vorgaben entsprechen. „In den Berechnungen der SPÖ wurden, die von der Stadtgemeinde frei finanzierten, also ohne Kreditaufnahme finanzierten Projekte im Bereich Wasser und Kanal, im Ausmaß von einigen hunderttausend Euro schlicht und einfach nicht berücksichtigt“, so die Stadtgemeinde.

Zur Wasserbereitstellungsgebühr seien im Prüfungsausschuss außerdem Unterlagen vorgelegt und diskutiert worden. Details werden noch abgeklärt, um in der Gemeinderatssitzung im Dezember ein Ergebnis präsentieren zu können.