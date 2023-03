Neue Event-Location in Pressbaum

Ob Rockkonzert, Open Air, Firmenfeier oder Filmproduktion - Gerhard Gutschers Firma “Vienna Sound Vienna Light" (VSVL) ist als Veranstaltungstechnik-Ausstatter seit 35 Jahren national und international im Geschäft. Vor 13 Jahren erwarb Gutscher die ehemaligen Riha Filmstudios und übersiedelte mit Büro, Lager und Sattelschleppern vom Betriebspark Pressbaum an den jetzigen Standort in der Brentenmaisstraße 1.

Die Studios werden für Konzertproben und Filmproduktionen an Kunden vermietet. “Hier wurden etliche Werbe- und Spielfilme gedreht. Bei den Filmproduktionen habe ich viele Menschen aus der Branche kennengelernt. Dadurch durfte ich schon einige Hollywood Filme mit Reflektoren, Rigging oder Schauspieler-Sicherungen ausstatten”, erzählt Gutscher, der bereits von Angelina Jolie und Brad Pitt zum Abendessen eingeladen wurde. Bis Oktober letzten Jahres waren die Filmstudios an die Firma Noisia dauervermietet.

Jetzt nahm Gutscher sie aus der Vermietung zurück und nach einer dreimonatigen Renovierung erstrahlen die Studios nun in neuem Glanz. Neben den Räumlichkeiten können Kunden von der Gesangsanlage bis zur kompletten technischen Ausstattung mit Aufbauten und Showbühne alles von VSVL anmieten. “Ich bin stolz darauf, dass viele Künstler und Filmproduktionen zu uns kommen. Wir haben momentan das größte Greenbox-Rundhorizont Filmstudio in ganz Österreich. Es gibt nichts Vergleichbares. Nicht einmal beim ORF”, beschreibt Gutscher sein Alleinstellungsmerkmal. So fand vorigen Sommer zum Beispiel die Generalprobe der letzten Watzmann-Tournee in den Studios statt (die NÖN berichtete), sowie Konzertproben der erfolgreichen österreichischen Bands “Wanda” und “Bilderbuch”.

Mayer und Scheutz-Tatic planen erste Veranstaltung im Herbst

Jetzt möchte Gutscher seine Studios auch für weitere Veranstaltungen als Location Betreiber zur Verfügung stellen. “Ich bin Raumvermieter und Technik-Supporter, aber kein Veranstalter. Das macht jemand anderer”, erklärt Gutscher sein Vorhaben. Den Anfang machen Vereinsmeierei-Chefin Marina Scheutz-Tatic und Bühnenwirt Roland Mayer. Die erste Veranstaltung ist für den Herbst geplant. Welchen Act Scheutz-Tatic bringen wird, ist noch ein Geheimnis. Zurzeit laufen die Abstimmungen und Verhandlungen mit der Stadtgemeinde Pressbaum und der Bezirkshauptmannschaft auf Hochtouren. Starten wird Gutscher mit Veranstaltungen bis 500 Personen, eine Erweiterung der Personenanzahl ist seitens der Raumkapazität möglich. Prinzipiell bietet die Location Platz für bis zu 1.500 Personen (stehend), in Reihen-Bestuhlung für 650 und bei einer Gala-Bestuhlung mit Tischen für zirka 400 Personen.

Getreu seinem Motto “Es gibt keine Veranstaltung die zu groß oder zu klein ist” geht das Mietangebot auch an private Kunden. “Es geht nicht nur um öffentliche Veranstaltungen. Die Location steht ebenfalls für die Abhaltung von Seminaren, Firmenveranstaltungen oder Hochzeiten zur Verfügung. Wir streben auch Kletterkurse im Studio an”, beschreibt Gutscher sein Vorhaben. In den Gängen zu den Studios und der Cafeteria zeugen zahlreiche Fotos von Veranstaltungen wie dem Donauinselfest, der Sporthilfe Gala, dem Sparkassen Award aber auch dem Open Air Purkersdorf von Gutschers beruflichen Einsatz. Wer die Gelegenheit hat mit ihm zu plaudern, erfährt von seiner Arbeit als Tontechniker von Falco, Konzerte mit Joe Zawinul und Friedrich Gulda, Deep Purple oder der Disco-Tournee mit den damals noch unbekannten Backstreet Boys.

