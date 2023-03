Benefizkonzert für die Flüchtlinge in Purkersdorf

Vor über einem Jahr hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Viele Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Auch in Purkersdorf leben einige Menschen aus der Ukraine. Für sie wurde kürzlich ein Konzert der Spectrum Combo unter Martin Bösendorfer im Stadtsaal gespielt. „Das Konzert war ein voller Erfolg“, freuen sich Bürgermeister Stefan Steinbichler und Organisator Philip Nischkauer. Insgesamt sind 2.265 Euro für die Flüchtlinge in Purkersdorf zusammen gekommen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.