Ladendiebe dank Pressbaumer Verkäuferin geschnappt

Den richtigen Riecher hatte eine Angestellte eines Geschäftes in Pressbaum: Zwei Männer, die in der Vorwoche bei ihr „einkaufen“ waren, kamen ihr verdächtig vor. Sie vermutete, dass sie Ware gestohlen hatten. Also stellte sie die beiden zur Rede.

Einer von ihnen ergriff gleich die Flucht, der zweite ließ sich kontrollieren und ließ auch einen Blick in seinen Rucksack zu. Fündig wurde die Verkäuferin dabei aber nicht. Dennoch informierte sie die Polizei über den Vorfall, die eine Fahndung nach dem Pkw mit polnischem Kennzeichen einleitete, mit dem sie unterwegs waren.

Kosmetikartikel sichergestellt

Diese war von Erfolg gekrönt, die Beamten kontrollierten den Wagen und wurden fündig: Sie entdeckten Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro im Fahrzeug der mutmaßlichen Diebe.

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass die beiden Georgier (43) auch in einem weiteren Geschäft in Pressbaum gestohlen hatten. Nachdem sich einer der beiden illegal in Österreich aufgehalten hatte, wurde dieser festgenommen und in Schubhaft gebracht. Der andere mutmaßliche Dieb wird auf freiem Fuß angezeigt.