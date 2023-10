Monica Weinzettl ließ sich von Martina Reuter umstylen

„Es war eine coole Erfahrung“, zieht die Purkersdorfer Kabarettistin Monica Weinzettl ein positives Resümee über ihr Umstyling bei NÖN-Styleexpertin Martina Reuter. Reuter lädt für eine ORF-Sendung regelmäßig Leute in ihr Studio ein, um ihnen einen neuen Look zu verpassen. Diesmal gab es für die beliebte Kabarettistin ein neues Styling. „Martina hat mir Kleidungsstücke gezeigt, zu denen ich sonst nie hingreifen würde“, erzählt Weinzettl. Schließlich würden sich fast alle Kabarettistinnen auf der Bühne dunkel kleiden, „weil sie sich zu dick finden und mit ihrem Outfit auch nicht vom Programm ablenken wollen“. Ihr war wichtig, dass ihr neues Outfit gemütlich ist und kein „Plastikteil“. Schlussendlich riet ihr Reuter zu einem blumigen Jumpsuit samt knalligen High Heels. „Zu sehen, wer man auch sein könnte – das ist als Schauspielerin immer verlockend“, so Weinzettl.