Region Purkersdorf: Uneinigkeit wegen geplanter Wahlrechtsreform

Bereits länger wurde darüber diskutiert, vergangene Woche wurde es von SPÖ und ÖVP präsentiert: Zweitwohnsitzer dürfen ab Juni bei Gemeinde- und Landtagswahlen ihre Stimme nicht mehr abgeben. Ein etwaiger Beschluss hätte noch im Februar im NÖ Landtag beschlossen werden sollen. Nach einem Rückzieher der SPÖ steht aber die gesamte Reform wieder auf wackligen Beinen:

Doch keine Einigung Zweitwohnsitzer: Neue Regelung wackelt wieder

In der Region Purkersdorf wären zahlreiche Nebenwohnsitzer von der neuen Regelung betroffen. Die Meinung darüber ist aber gespalten. Ausgerechnet Purkersdorfs SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler würde diesen Schritt begrüßen. „Als Umlandgemeinde von Wien finde ich die Entscheidung gut“, sagt Steinbichler. „Wenn den Leuten es wert ist, hier leben und politisch mitreden zu können, ist der erste Schritt meiner Meinung nach der, seinen Hauptwohnsitz hier zu melden“, ergänzt der Stadtchef.

Ob eine etwaige Neuerung im Wahlrecht wirklich die Leute davon abbringen würde, wegen des flächendeckenden Parkpickerls ihren Hauptwohnsitz in Wien zu melden, kann Steinbichler derzeit nicht sagen. „Man muss abwarten, wie sich das alles entwickelt. Ich hoffe aber trotzdem, dass den Leuten ihr Wahlrecht wichtiger ist als das Parkpickerl.“

Eine weitere Maßnahme, die Steinbichler begrüßen würde, ist eine Zweitwohnsitz-Abgabe, wie es sie bereits in anderen österreichischen Bundesländern gibt. Diese Meinung teilt auch Wolfsgrabens ÖVP-Bürgermeisterin Claudia Bock. Gleichzeitig übt sie Kritik an der geplanten Änderung im Wahlrecht. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum dieser Beschluss als Revanche für das Parkpickerl in Wien durch den NÖ Landtag gefasst werden soll“, so die Ortschefin.

Entscheidung für Parkpickerl

Der gleichen Meinung sind auch die Bürgermeister von Gablitz und Mauerbach, Michael Cech und Peter Buchner (beide ÖVP). Cech befürchtet, dass sich die Leute eher fürs Parkpickerl als für das Wahlrecht entscheiden. „Viele haben ihren Lebensmittelpunkt zwar in Gablitz, sind aber wegen des Parkpickerls in Wien hauptgemeldet. Das Parkpickerl hat große finanzielle Auswirkungen. Ich glaube nicht, dass die Entziehung des Wahlrechts irgendjemanden davon überzeugen könnte, seinen Hauptwohnsitz nach Gablitz zu verlegen.“

Buchner steht der neuen Regelung neutral gegenüber. „Möglicherweise ist das eine Motivation für die Leute, ihren Hauptwohnsitz nach Mauerbach zu verlegen. Aber grundsätzlich muss jeder selbst entscheiden, wo er den Mittelpunkt seines Schaffens wählt“, meint er.

Beide würden sich ebenso wie ihre Amtskollegen für eine Zweitwohnsitz-Abgabe aussprechen.

Einer, der von der Reform im Wahlrecht betroffen wäre, ist der Wiener Markus Brunner. Für ihn ist das Wahlrecht allerdings keine Notwendigkeit für seinen Bezug zum Ort und den Menschen. „Meine Eltern leben in Wolfsgraben. Zur Gemeinde und den Bürgern habe ich einen guten Kontakt. Das sehe er nicht unbedingt an das Wahlrecht gebunden“, meint Brunner. Er plant für die Zukunft, den Hauptwohnsitz von Wien nach Wolfsgraben zu verlegen.

Abgabe statt Reform

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren