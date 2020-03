Entgegen dem zunehmenden Bauernsterben, ist am Bauernhof von Familie Brabec-Wolf einiges los. Am 1. März bekam ein Kuh Zwillinge. Zwei Tage später kam ein weiteres Kalb zur Welt. Jetzt tummeln sich neben den zwei Mutterkühen und einem Ochsen drei junge Kälber im Stall oder auf der Weide herum.

Bei der Geburt der Zwillinge leisteten Verena Brabec-Wolf und Sohn Johannes Geburtshilfe. Kalb Nummer drei kam ohne Unterstützung zwei Nächte später zur Welt. Der weibliche Nachwuchs wird für die Mutterkuhhaltung verwendet und die männlichen werden als Ochsen aufgezogen.

Nadja Büchler Die fünf jungen Bio-Schweine sind momentan das Highlight am Wolf Hof. In ein paar Tagen werden sie auf ihre Weide ziehen.

In der gleichen Woche zogen fünf junge Bio-Schweine auf dem Wolfhof ein. Die neugierigen Jungtiere haben schon so manchen Besucher auf den Hof gelockt. Im Moment wird in Rappoltenkirchen fleißig an der neuen Unterkunft für die Ferkel gearbeitet, und nach Abnahme des Amtstierarztes werden sie als Weideschweine gehalten. Gewartet wird noch auf 30 Bio-Hühner. Momentan gibt es Engpässe bei der Anlieferung. Diese werden für die Eierproduktion gehalten.

NOEN Verena Brabec-Wolf betreibt mit ihrem Mann Johann Brabec den Betrieb nach biologisch-dynamischen Richtlinien (Demeter).

„Auf einen respektvollen Umgang mit Mensch, Tier und Pflanzen legen wir bei unserer Arbeit besonders wert“, erklärt Verena Brabec-Wolf. Sie und ihr Mann Johann Brabec führen den Betrieb nach biologisch-dynamischen Richtlinien (Demeter). Um die wichtige Bedeutung der Landwirtschaft Kindern und Jugendlichen näher zu bringen, betreibt Verena Brabec-Wolf auch „Schule am Bauernhof“. Schulklassen und Kindergartengruppen erhalten Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt des Bio-Bauernhofes.

Die eigenen Produkte wie das Dinkelmehl und die Dinkelnudeln dürfen mit dem Siegel „Prädikat Pferdvoll“ gekennzeichnet werden. Ab dem Sommer wird das Angebot um Roggenprodukte erweitert.