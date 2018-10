Die letzte Woche im Regenwald in Tambopata bricht an. Michaela und Alejandro lernen Anne und Jan aus Deutschland kennen, welche mit ihren Söhnen einige Wochen in Peru unterwegs sind. Gemeinsam werden sie eingeladen das neue Familien-Resort nebenan, welches kurz vor der Eröffnung steht, zu testen. Und endlich ist auch das lang ersehnte neue Moto-Auto von Roger da. Da darf eine kleine Einweihungsfeier natürlich nicht fehlen. Schließlich heißt es schweren Herzens Abschied nehmen von einer wunderbaren Naturlandschaft, einer so unglaublich herzlichen Gastfamilie, ihren neuen Freunden und auch von ein Stück Kultur... denn nun geht es weiter ins Dreiländereck Bolivien, Brasilien, Peru.