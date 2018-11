Nach entspannenden zehn Tagen im Regenwald von Tambopata (Peru) sind sie am 18. Juli schweren Herzens wieder aufgebrochen um ihren Weg durch Südamerika fortzusetzen. Wohin? - Das wussten sie in diesem Moment selbst noch nicht. Sie hatten so eine vage Vorstellung davon, über den Norden und Osten von Bolivien nach Paraguay zu kommen, doch konnten sie dazu keine konkreten Tipps von anderen Reisenden, auch nicht aus dem Internet, kriegen. Scheinbar verließen sie hier die touristischen Trampelpfade und mussten sich ab jetzt immer vor Ort über die weitere Verbindung informieren.

Die lieb gewonnen Gastgeber Roger und Maria vom Isuyama Hostel geben ihnen erste Anweisungen bis über die Grenze nach Brasilien. Brasilien? Aber wir wollen doch nach Bolivien...?! Es stellt sich heraus, dass die Straße, welche sie nach Bolivien bringen soll, parallel zur Grenze auf der brasilianischen Seite verläuft. Aha! Na dann halt über Brasilien nach Bolivien.

Roger setzt sie mit seinem neuen "Moto-Auto" bei einem kleinen, regionalen Busunternehmen in Puerto Maldonado ab. Die angekündigten 20 Minuten Wartezeit verwandelten sich schließlich in 1,5 Stunden, aber dann endlich war der Minibus voll und sie konnten starten. In Südamerika ist Geduld eine der überlebenswichtigsten Charaktereigenschaften. Nach vier Stunden Fahrzeit kommen sie in Iñapari nahe der brasilianischen Grenze an und erledigen gleich einmal problemlos die Ausreiseformalitäten.

Als der Grenzbeamte an nächsten Morgen den österreichischen Pass von Michaela sieht, beginnt er zu ihrer Überraschung in relativ gutem Deutsch zu plaudern. Er erzählt, dass er etwa ein Jahr in Deutschland gearbeitet und es ihm sehr gefallen hat. Sie erhalten ihre Einreisestempel und weiter geht's.

Taxifahrt als wahres Abenteuer

Die zweistündige Fahrt im Taxi auf der brasilianischen Straße bis zur Grenzstation Brasilien/Bolivien war ein wahres Abenteuer und gleicht einem Computerspiel, bei dem man immer wieder Hindernissen auf der Strecke ausweichen muss. In diesem Fall sind die Hindernisse Schlaglöcher in verschiedensten Größen und Formen. Mal ist der Asphalt nur ein wenig aufgebrochen, mal sehen wir einen Krater von 10cm Tiefe und 2 Meter Durchmesser vor ihnen. Sie machen sich einen Spaß daraus und fiebern mit dem Fahrer mit: Schlagloch am rechten Fahrbahnrand, etwas nach links ausweichen - Asphalt aufgebrochen in der Fahrbahnmitte, raus aufs Bankett - Riesenkrater gerade voraus, auf die andere Spur wechseln, aber Vorsicht, da kommt ein LKW entgegen! Abbremsen und dann ausweichen!

So geht das die gesamten zwei Stunden mit lautstarker brasilianischer Musik aus dem Radio. Der Fahrer lässt sie schließlich beim Immigrationsbüro in Brasiliéa aussteigen und sie erledigen wieder ihre Papiere und bekommen den Ausreisestempel aus Brasilien. Bevor es weiter über die Grenze nach Bolivien geht, stillen sie ihren Mittagshunger noch in einer der bekannten brasilianischen Churrascarias - frisches Fleisch vom Grillspieß, leckere Beilagen und frische Fruchtsäfte zum schlürfen!

Angekommen in Bolivien

Da waren sie also - in Bolivien. Und jetzt? Sie durchkämmen wieder einmal Landkarten, Google Maps und Erfahrungsberichte anderer Backpacker im Internet. Es scheint, als ob der weitere Weg über Land sehr unbequem werden könnte. Lange Distanzen von bis zu zehn Stunden, schlechte Straßen und wenige Busverbindungen. Das heiß-feuchte tropische Klima und die Ausläufer des Regenwaldes ziehen sich bis in die Landesmitte Boliviens und würden sie voraussichtlich die nächsten drei bis vier Wochen noch begleiten. Was also tun wenn der einzige Weg nach Paraguay erst wochenlang durch die große Hitze und anschließend wie es scheint durch ewige Pampa führt...? Sie sind unschlüssig und wissen momentan nicht so recht weiter....