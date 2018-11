Sie sitzen hier also in einem, eher schlichten, Hostel in Cobija, einer kleinen Stadt in Bolivien direkt an der brasilianischen Grenze. Zum ersten Mal auf ihrer Reise sind sie der Verzweiflung nahe, da sie nicht wissen, welchen Weg sie einschlagen sollen.

Ihr Abenteuer "Without a Script - ohne Plan" macht ihnen erstmalig zu schaffen und stellt sie vor eine große Herausforderung. Zwei Tage lang durchforsten sie das Internet nach Empfehlungen anderer Backpacker, sprechen mit Leuten vor Ort und wälzen sich durch Landkarten. Stets kommen sie zu dem selben Ergebnis: wollen sie ausschließlich auf dem Landweg weiter, müssen sie die nächsten zwei bis drei Wochen weiterhin am Rande des Regenwaldes entlang. Dies bedeutet immense Hitze, unzählige Mosquitostiche in einem Malaria- und Denguefieber-Gebiet und ziemlich schlechte Busverbindungen.

Per Anhalter zu reisen wird ihnen auch abgeraten, da aufgrund des wenigen Verkehrs oftmals stundenlang oder einen ganzen Tag lang niemand vorbei kommt. Die heißen Temperaturen von täglich über 30 Grad kommen noch erschwerend hinzu.

Sie haben also vier mögliche Routen vor ihnen:

- am Rande des Regenwaldes weiter in die Mitte Boliviens (unsere ursprüngliche Idee)

- noch weiter in den Regenwald hinein nach Brasilien

- zurück in den Regenwald von Tambopata/Puerto Maldonado

- ein Flug nach La Paz in die Berge

Privat

Nach langem Überlegen kommen sie zu dem Entschluss, dass die Gesundheit wichtiger ist als das Vorhaben, die gesamte Strecke am Landweg zurück zu legen. Aufgrund der heißen tropischen Temperaturen auf beinahe allen Strecken bleibt ihnen eigentlich nur mehr die Möglichkeit, in die Berge zu fliegen. Inlandsflüge sind sehr günstig, somit reißt es ihnen auch kein allzu großes Loch ins Budget.

Am nächsten Tag sitzen sie bereits im Flieger nach La Paz, der höchst gelegenen Stadt in Bolivien. Noch während sie auf ihr Gepäck warten, wird die 4.000 Meter Höhenlage schon im Körper spürbar, denn das Atmen fällt deutlich schwerer. Eine Überraschung erwartet sie auch beim Ausgang des Flughafens: da sie mit einer Militär-Fluglinie gekommen sind, sind sie nun nicht am Haupt-Terminal sondern irgendwo am Militär-Flughafen gelandet, wo es keine touristischen Einrichtungen gibt.

Also auch keinen Bankomaten zum Geld abheben. Ziemlich verzweifelt und hilflos stehen sie nun da und hoffen auf eine schlaue Eingebung. Etwas entfernt steht ein Linien-Minibus, den sie gar nicht wahrgenommen hatten. Er hat glücklicherweise noch ein paar Plätze frei und bringt sie für ihre letzten 15 Bolivianos in die Stadt.

Privat

Sie lassen sich in der Nähe des Busterminals absetzen, denn sie wollen eigentlich nicht in La Paz bleiben. Zu groß, zu viel Lärm. Ihre Idee ist, gleich weiter nach Copacabana an den Titicaca See zu fahren. Sie erklimmen also mit ihren schweren Rucksäcken langsamen Schrittes und kontrollierter Atmung einen kleinen Hügel, auf dessen Anhöhe der Busbahnhof liegt. Zehn Minuten Fußmarsch der es in sich hat. Es ist eine Sache darüber zu hören, dass es auf 4.000 m Höhe weniger Sauerstoff gibt, aber es dann selbst zu erleben ist eine andere.

Die vierstündige Busfahrt bringt sie durch eine wunderbare Landschaft auf der Hochebene, auch müssen sie den Titicaca See an einer Stelle mit der Fähre überqueren. Als sie aus dem Bus steigen zum Übersetzen, bibbern sie aufgrund der klirrenden Kälte. Am Morgen noch bei 32 Grad im Regenwald und nun bei 2 Grad auf 4.000 m Höhe am Titicaca See...

Nächster Halt: Copacabana

In Copacabana angekommen beziehen sie ihre Zimmer, inzwischen hat es auch leicht zu regnen begonnen, was sich im Lauf des Abends noch zu starkem Schneefall entwickeln soll. Der Hunger treibt sie auf die verregneten Straßen und sie hoffen ein Restaurant zu finden deren Küche geöffnet hat, denn in ganz Copacabana ist aufgrund des Schneeregens der Strom ausgefallen. "Ach, das passiert hier in letzter Zeit öfters wegen des unbeständigen Wetters." Aha. Sie haben Glück und finden ein Restaurant, deren Küche auch großteils ohne Strom funktioniert und deren Gastraum romantisch mit Kerzen ausgeleuchtet ist. Sie erfreuen sich am schönen und stillen Ambiente und dem guten Essen.

Aus der Erkundungstour rund um den See am nächsten Morgen sollte leider nichts werden. Der Sauerstoffmangel raubt ihnen ein wenig den Schlaf, aber viel schlimmer ist, dass Alejandro in der Nacht mit furchtbar starken Kopfschmerzen zu kämpfen hatte. Die Tabletten gegen die Symptome der Höhenkrankheit mildern seinen Schmerz nur sehr wenig, und nach dem Frühstück sind die Schmerzen schon fast unerträglich. Sie wussten, dass das passieren kann, denn Alejandro leidet häufig an Migräne, doch wollten sie es zumindest versuchen. Leider sind ihre Ängste jedoch wahr geworden und sie werden versuchen so schnell als möglich wieder ins Tal zu kommen. Was gar nicht so einfach sein soll...

Der einzige und schnellste Landweg hinab ins Tal führt über Umwege. Sie müssen sich erst auf eigene Faust mit Minibussen nach Puno auf peruanischer Seite der Hochebene durchkämpfen und von dort erst fährt ein Bus nach Tacna an der Küste ab. Der Grenzübertritt war diesmal auch nicht sehr angenehm. Die Passagiere eines Touristenbusses verursachten lange Wartezeiten vor dem Immigrationsbüro und sie mussten eine halbe Stunde im Schneeregen vor der Türe Schlage anstehen. Die Migräne von Alejandro hat sich noch immer nicht gebessert.

Privat

Sie kaufen in Puno schließlich ihr Ticket für den Nachtbus der um 20:30 Uhr abfährt, geben ihre Rucksäcke auf und machen sich auf den Weg ins Stadtzentrum. Die Migräneschmerzen werden stündlich weniger. Als Entschädigung für den anstrengenden Weg über La Paz und Copacabana nach Tacna schenken sie sic ein schönes Abendessen in einem eleganterem Lokal. Alejandro hat die berühmten peruanischen Meerschweinchen gekostet, Michaela ein Alpaka-Filet - und hätte ihnen niemand gesagt, dass das auf dem Teller Meerschweinchen ist, hätten sie es für Huhn gehalten, aber lecker war es jedenfalls!

Privat

Offene Türen, löchrige Dächer von denen das Regenwasser tropft und die nicht vorhandene Heizung machen die letzten zwei Stunden Wartezeit im Busterminal zur Qual. Michaela ist die ewige Kälte mittlerweile zu blöd und packt ihren Schlafsack aus. "Sollen die anderen doch denken was sie wollen, die Einheimischen laufen auch eingewickelt in Decken durch die Gegend. So eingemummt lässt sich's aushalten!"

Privat

Endlich steigen sie in den Bus ein, Michaela klappt ihre Sitzlehne auf 160° um, die Fußstütze aus und kuschlt sich in die gemütlichen Bussitze. Doch viel geschlafen hat sie diese Nacht nicht. Der Schneeregen hat sich in starken Schneefall verwandelt und die Bergstraßen mit einer dicken Schneeschicht überzogen. Ihr wird mulmig bei dem Gedanken, dass der zweistöckige Bus auf der schneebedeckten Fahrbahn sich jetzt über die Serpentinen hinunter quälen wird und schließt lieber mal die Vorhänge. Nach zwei Stunden hält der Bus und es werden Schneeketten angelegt, ein scheinbar aufwendiges Unterfangen bei einem Reisebus - noch dazu in der Nacht. Ob sie das Anlegen von Schneeketten jetzt beruhigt... Irgendwie gelingt es schließlich in einen unruhigen Schlaf zu fallen.

Michaela ist überglücklich, mit zwei Stunden Verspätung dann endlich in Tacna aus dem Bus steigen zu dürfen. Wie es jetzt weitergehen soll, ist ihr in dem Moment ziemlich egal... sie ist einfach nur froh, heil unten angekommen zu sein. Dass sie sich von ihrem Ziel Paraguay nun ziemlich weit entfernt haben, soll ihr erst später bewusst werden...