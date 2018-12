Vier Wochen waren die beiden Wiener Neustädter in Peru unterwegs und haben Land und Leute lieben gelernt. Es fällt ihnen schwer, jetzt die Rucksäcke zu packen und diesem wunderbaren Land den Rücken zu kehren. Doch vor ihnen liegt nun ein neues Abenteuer: Chile! Alejandro ist die Aufregung schon seit dem Morgen anzumerken.

Vor drei Jahren hat er seine Heimat verlassen um mit Michaela gemeinsam in Österreich einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Und jetzt stehen sie kurz davor, die chilenische Grenze zu überschreiten um von Nord nach Süd mehrere Monate das Land, sein Land, zu bereisen. Familie besuchen, Freunde treffen, Heimat erleben. Die Emotionen steigen von Minute zu Minute und mit jedem Kilometer dem sie sich der Grenze nähern.

In nur 35 Minuten erreichen sie im Sammeltaxi die chilenische Grenze und endlich - endlich sind sie in Chile! Freude, Emotion, Heimatgefühl - auch wenn sie an der Grenzstation mitten in der Wüste stehen. Die Aufregung war so groß, dass sie ganz und gar auf ein Foto vergessen haben - oder vielleicht auch, weil der Taxifahrer versuchte, seine fünf Passagiere wie eine Herde schnell durch die beiden Grenzstationen zu treiben. Weitere 30 Minuten und schon erreichen sie Arica.

privat

Beim einem abendlichen Spaziergang am Hafen entlang zeigt sich ein wunderschönes Ambiente, der weite Horizont, das glänzende Meer in der Abendsonne, die im Wasser schaukelnden Fischerboote und die am Himmel kreisenden Möwen und am Felsen sitzenden Pelikane. Das Schild "Durchgang nur für Fischer" am Ende des öffentlichen Platzes erregt ihre Aufmerksamkeit, denn hinter diesem "verbotenen" Durchgang sammeln sich offensichtlich sämtliche Pelikane. Der Grund dafür ist schnell gefunden: an der Seite der Fischer findet sich immer ein Leckerbissen für die Vögel. Auch der Fischer, der an der Mole sitzt und seinen frischen Pejerrey ausnimmt, ist neugierig und beginnt mit ihnen zu plaudern. Während sie sich gemütlich unterhalten tauchen im Wasser zwei Köpfe neben Ihnen auf. Auch für Seelöwen dürfte die Futtersuche hier sehr ertragreich sein, denn sie schwimmen an der Mole entlang, auf und ab in ständiger Erwartung eines Abendessens.

privat

Den Seelöwen und Pelikanen beim Abendschmaus zuzusehen, macht auch Alejandro und Michaela hungrig. Irgendwie war es schon vorauszuahnen, was es bei Alejandro am Teller geben wird.... sein Lieblingsessen: Completos! Es sieht zwar aus wie ein Hotdog, ist eigentlich auch einer, aber dennoch irgendwie anders. Den großen Unterschied machen die klein gewürfelten Tomaten und die Avocadocreme obenauf. Mahlzeit Alejandro! Lass es dir schmecken!

Am nächsten Tag marschieren sie auf den "Morro de Arica", einem strategischen Stützpunkt im Pazifischen Krieg Ende des 19. Jahrhunderts zwischen Chile auf der einen und Peru und Bolivien auf der anderen Seite. Bei strahlendem Sonnenschein spazieren sie den geschlungenen Weg auf den Berg hinauf und genießen die Aussicht über die Stadt.

privat

Am dritten Tag sagen sie Arica auch schon wieder auf Wiedersehen und ziehen weiter Richtung Süden. Nächstes Ziel in der Wüstenregion im nördlichen Chile: Iquique.