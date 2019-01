Santiago, die Hauptstadt Chiles und mit über fünf Millionen Einwohnern eine Großstadt, die mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung aufnehmen könnte. In Santiago wollten die Reiseabenteurer immer nur einen kurzen Zwischenstopp einlegen um etwas Zeit mit den Eltern und den jüngeren Geschwistern Alejandro´s zu verbringen, bevor sie sich zu Weihnachten in Punta Arenas wiedersehen. Doch wurde aus diesem Kurzbesuch schließlich ein vierwöchiger Erholungsurlaub im Kreise der Familie.

Im Dezember 2018 werden Alejandro und Michaela ihren 4. Hochzeitstag feiern. Mehr als die Hälfte dieser Zeit lebten sie in Österreich und hatten nur via Internet Kontakt zu der Familie in Chile. „Es ist herzzerreißend, immer nur in der Nähe einer Familie leben zu können. Wir werden unsere Geburtstage, Hochzeitstage, besondere familiäre Ereignisse nie alle gemeinsam feiern können.

Von Zeit zu Zeit kommt man für zwei oder drei Wochen zu Besuch, genießt den kurzen Augenblick gemeinsam und schon muss man sich wieder auf unbestimmte Zeit trennen. Es ist nicht einfach in der Ferne zu leben, erst recht nicht, wenn diese Ferne 12.000 km Luftlinie und 25 Stunden Flugzeit bedeutet“, verrät uns Alejandro. Umso größer ist die Freude, dass ihnen jetzt so unverhofft die Zeit geschenkt wurde, die sie mit Mama, Stiefpapa, Oma und Geschwistern verbringen dürfen.

Natürlich haben sie es sich nicht entgehen lassen, auch ein bisschen die Stadt Santiago zu erkunden. Neben einem Ausflug in das Handwerksviertel "Los Dominicos" besuchten sie die Ausstellung "Wale - die Stimmen des Meeres in Chile" im Kulturzentrum La Moneda im Zentrum Santiagos und machten viele Spaziergänge durch verschiedene Stadtteile.

Zu letztem Foto gibt es eine kleine Geschichte: als gebürtige Magellanicos kamen sie nicht umhin, den neu eröffneten Standort vom "Kiosko Roca" in Santiago ausprobieren. Kiosko Roca ist ein winzig kleines Restaurant in Punta Arenas (Region Magellanes in Patagonien), das eine lange Tradition vorzuweisen hat. Man kann es möglicherweise als erstes Fastfood-Restaurant von Punta Arenas bezeichnen.

Schon seit Jahrzehnten werden dort an der langen Bar "Choripan con leche de platano" an die hungrigen Kunden verkauft. Choripan sind kleine Brötchen gefüllt mit einer pikanten Wurstpaste aus Chorizos und Mayonnaise, dazu wird Bananenmilch serviert. Eine ungewöhnliche Kombination für jeden, der nicht in Punta Arenas aufgewachsen ist, aber nach kurzer Gewöhnungszeit ein unverzichtbarer Gaumenschmaus. Und seit letztem Jahr gibt es auch einen Standort in Santiago gleich hinter dem Regierungspalast La Moneda und ihr Testurteil: 100%iger Geschmack wie in Punta Arenas!

In dem etwa zwei Stunden entfernt liegenden Viña del Mar - sie sind zweimal Schwester Paulina für mehrere Tage besuchen gefahren - haben sie sich entspannen und das herrliche Wetter am Strand genießen können.